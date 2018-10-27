Ali Koç, Ramil Guliyev'i alnından öptü

Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okuyan Becan, yarınlara umutla bakabilmek için kilit noktanın sabır olduğunu ifade etti. Sevil Zeynep Becan, ''Kongre üyelerimizin en üst makamları temsil eden sizlerin nezdinde tüm camia adına ricamız sabır ve anlayışla desteklerinin devam etmesi" dedi.

Futbolda olmaları gereken yerin çok uzağında olmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Sevil Zeynep Becan, "Üst üste 4"üncü kez Euroleague'e 4 kez Final Four oynayan ve kupayı müzemize getiren basketbol takımımız bu sezona merhaba dedi. Takımımız bu sezon oynadığı 4 Euroleague karşılaşmasından 3 galibiyet ve ligden de 3 galibiyetle ayrılmayı başardı. Erkek basketbol takımımızın sporcusu Tylo Ennis Büyükçekmece basketbol maçı karşısında yaşadığı sakatlık sonrası bir operasyon geçirdi. Bunu yakından takip ediyor ve sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bu sakatlık ardından ekibimiz Erick Green'i kadromuza kattı. Kendisine hoş geldin diyor başarılar diliyoruz'' diye konuştu.

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