Ali Koç: Seçildiğimizde başkanlığa aday olanlar bizim yaşadıklarımızı yaşamayacak

Koç, Mersin'deki Divan Oteli'nde düzenlenen etkinlikte sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği, otel girişinde meşalelerle karşılanan Koç, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ali Koç, buradaki konuşmasının başında Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde, İspanya'nın Real Madrid takımına yenilerek Avrupa ikincisi olan Fenerbahçe Doğuş'un teknik kadrosunu ve oyuncularını tebrik etti. Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulunun tarihi bir seçim olacağını vurgulayan Koç, kongrenin, stadyumda yapılacağına dikkati çekti.

Ali Koç, kongrenin, Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde geçmesini dileyerek, "Örnek, çok sesli, şeffaf ve kazanan kim olursa olsun Fenerbahçe'nin kazanacağı bir seçim olmasını yürekten diliyorum. Sonuç ne olursa olsun inşallah önce Fenerbahçe kazanır" diye konuştu.

"SEÇİLİRSEK BAŞKA ADAYLAR YAŞADIKLARIMIZI YAŞAMAYACAK"

Ali Koç, seçim sürecini "enteresan" olarak yorumlayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana göre, bize göre bir spor kulübünün seçim sürecinde, yarışında, karşılaşılmaması gereken veya muhatap olunmaması gereken pek çok olayla muhatap olduk. Size buradan şu sözü veriyorum. Seçildiğimiz takdirde bir sonraki seçimde aday olalım veya olmayalım Fenerbahçe Kulübüne aday olacak insanlar girdikleri yarışta bizim yaşadıklarımızı kesinlikle yaşamayacaklar. Yaşamamaları için de mümkün olduğu kadar kafamızda düşündüğümüz konuları tüzükle de garanti altına almak istiyoruz."