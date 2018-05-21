SPOR

Ali Koç: Seçildiğimizde başkanlığa aday olanlar bizim yaşadıklarımızı yaşamayacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.05.2018 18:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adayı Ali Koç, bir spor kulübünün seçim sürecinde yaşanmaması gereken pek çok olayla muhatap olduklarını belirterek, "Seçildiğimiz takdirde bir sonraki seçimde aday olalım veya olmayalım Fenerbahçe Kulübü'ne aday olacak insanlar girdikleri yarışta bizim yaşadıklarımızı kesinlikle yaşamayacaklar" dedi.

Ali Koç: Seçildiğimizde başkanlığa aday olanlar bizim yaşadıklarımızı yaşamayacak

Koç, Mersin'deki Divan Oteli'nde düzenlenen etkinlikte sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği, otel girişinde meşalelerle karşılanan Koç, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ali Koç, buradaki konuşmasının başında Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde, İspanya'nın Real Madrid takımına yenilerek Avrupa ikincisi olan Fenerbahçe Doğuş'un teknik kadrosunu ve oyuncularını tebrik etti. Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulunun tarihi bir seçim olacağını vurgulayan Koç, kongrenin, stadyumda yapılacağına dikkati çekti.

Ali Koç, kongrenin, Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde geçmesini dileyerek, "Örnek, çok sesli, şeffaf ve kazanan kim olursa olsun Fenerbahçe'nin kazanacağı bir seçim olmasını yürekten diliyorum. Sonuç ne olursa olsun inşallah önce Fenerbahçe kazanır" diye konuştu.

"SEÇİLİRSEK BAŞKA ADAYLAR YAŞADIKLARIMIZI YAŞAMAYACAK"
Ali Koç, seçim sürecini "enteresan" olarak yorumlayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana göre, bize göre bir spor kulübünün seçim sürecinde, yarışında, karşılaşılmaması gereken veya muhatap olunmaması gereken pek çok olayla muhatap olduk. Size buradan şu sözü veriyorum. Seçildiğimiz takdirde bir sonraki seçimde aday olalım veya olmayalım Fenerbahçe Kulübüne aday olacak insanlar girdikleri yarışta bizim yaşadıklarımızı kesinlikle yaşamayacaklar. Yaşamamaları için de mümkün olduğu kadar kafamızda düşündüğümüz konuları tüzükle de garanti altına almak istiyoruz."

Kulüp tesislerinin tüm adaylara açık olması, aynı şekilde kulübün medya organlarının adaylara eşit seviyede yaklaşması gerektiğini kaydeden Koç, bunların tüzüklerdeki düzenlemelerle garanti altına alınacağını bildirdi. Koç, en büyük hayallerinden birinin de elektronik oylama olduğunu belirterek, bir sonraki genel kurula bu yeniliği yetiştirebileceklerine inandığını söyledi.

Yola çıkarken "Özlenen Fenerbahçe" dediklerini anımsatan Koç, "Hepimizin bir hikayesi var. Hikaye ne olursa olsun hepimiz aynı gemideyiz. Hepimizin arzusu, amacı, hedefi, Fenerbahçe'mizin mümkün olduğunca başarılı olması, şampiyonluklar yaşaması, kupalar kazanması" diye konuştu.

Ali Koç, her alanda zirvede olmasını hedefledikleri Fenerbahçe'nin, sportif başarıların yanı sıra sosyal sorumluluk anlamında da görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğini sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
ali koç Fenerbahçe

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