Ali Koç 'sezon sonu bırakıyorum' dedi! O isimler harekete geçti... "Görevde kal başkan"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, haziran ayındaki genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıklaması, sarı-lacivertli camiada büyük bir ses getirdi.

'GÖREVDE KAL' BASKISI

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, 6 senedir başkanlık görevini yürüten ve bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe'de, camianın önde gelen isimleri, Koç'u bu kararından vazgeçirmeye çalışacağı öğrenildi.

SADETTİN SARAN, ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEK

Adaylık için düşüncesini belirleyen ve gerekli imzaları toplayan Sadettin Saran'ın, Ali Koç'la bir kez daha görüşeceği bildirildi. Saran'ın, takımın şampiyonluğa odaklandığı bu kritik dönemde seçim gündemini sarsmamak adına Koç'un bir dönem daha devam etmesi gerektiğini vurgulayacağı ifade edildi.





