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Ali Koç 'sezon sonu bırakıyorum' dedi! O isimler harekete geçti... "Görevde kal başkan"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2024 11:28 | Son Güncelleme:
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6 senedir Fenerbahçe'nin başkanlık görevini yürüten Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sezon sonunda görevini bırakacağını söylemişti. Koç'un bu kararı sonrası camianın önde gelenleri harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, haziran ayındaki genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıklaması, sarı-lacivertli camiada büyük bir ses getirdi.

'GÖREVDE KAL' BASKISI

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Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, 6 senedir başkanlık görevini yürüten ve bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe'de, camianın önde gelen isimleri, Koç'u bu kararından vazgeçirmeye çalışacağı öğrenildi.

SADETTİN SARAN, ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEK

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Adaylık için düşüncesini belirleyen ve gerekli imzaları toplayan Sadettin Saran'ın, Ali Koç'la bir kez daha görüşeceği bildirildi. Saran'ın, takımın şampiyonluğa odaklandığı bu kritik dönemde seçim gündemini sarsmamak adına Koç'un bir dönem daha devam etmesi gerektiğini vurgulayacağı ifade edildi.

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