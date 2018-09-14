Ali Koç: Sponsorluk anlaşmalarını tek tek açıklayacağız

Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu lansmanı yapıldı. Lansmanda konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe efsanesi stat ve müze turu lansmanı için burada olduklarını ifade ederek, “Bu bizim eserimiz değil. Bizden önceki yönetimin eseridir. Bu lansman daha önce yapılmamış ve biz yapmak istedik. 100 yılı aşkın bir süredir bu sahada maç yapılıyor olması her kulübe nasip olmaz. Burası Türk futbolunun ilk ayak sesleri. Nice efsane zaferlerin yaşandığı bir mekanda bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de bir 100 yıl daha maçları yapmaya devam etmesi en büyük temennim. Bu tur mart ayında başladı. Mart ayından bugüne kadar 22 bin ziyaretçi burayı gezdi. Bizim hedefimiz daha yüksek bir seviyeye getirmektir. Eski yönetimimize böyle bir turu organize ettikleri için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi hem statta hem televizyonlarda seyreden insanları göremeyecekleri özel alanları açmak çok önemli. Gelir açısından bu durum çok önemli" diye konuştu.
"Anlaşmaları tek tek paylaşacağız"
Spor kulüplerinin sağlam ekonomilere ihtiyaç duyduğunu dile getiren Koç, "Bizim en önemli gelir kaynağımız kombineler ve maç biletleri. Buradaki fiyat yükseltme imkanı çok fazla değil. Yüzde yüze yakın satmamıza rağmen kombine fiyatlarımız döviz bazındaki değeri yüzde 50 düştü. Sponsorluklar çok çok önemli. Biz sponsorluk ilişkilerine farklı bakıyoruz. Ne alabiliriz değil ne verebiliriz diye bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde sponsorluk anlaşmalarını tek tek paylaşacağız. Biz sponsorlarımızla devam eden bir ilişki içerisindeyiz” açıklamasını yaptı.
Ali Koç daha sonra stadyum ve müze turunda basın mensuplarına rehberlik etti.
Burak Yılmaz yeniden Çin yolcusu
Ozan Tufan'ın menajerinden Fenerbahçe'ye: Ozan Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i istiyor
Fenerbahçe Ersun Yanal ile görüşüyor iddiası
Fenerbahçe'de Carlos Kameni BAE kulüplerine önerildi
Bafetimbi Gomis: Giderken oğlum ağladı
Vida'nın eşi çıldırdı: Ağır bir utanmazlık
Lincoln, Red Bull Leipzig'in gözlemcisi oldu!
Anthony Modeste Köln ile idmanlara çıkmaya başladı!
Duygun Yarsuvat: Yeni bir seçim yapmak istemiyoruz!
Eto'o Emre Akbaba suçlamasına sert yanıt verdi
Burak Yılmaz'dan şoke eden sözler
UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık
Crouch'tan skandal itiraf: Alonso'nun eşine aşık oldum
Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum