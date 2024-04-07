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Ali Koç stadyumu terk etti! Son görüntüsü gündeme oturdu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.04.2024 22:09
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Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa’da karşılaştı. Sarı-kırmızılıların 1. dakikada 1-0 öne geçtiği müsabakada sarı-lacivertliler 3. dakikada sahadan çekildi ve maç tatil edildi. Maçın ertelenmesinin ardından Ali Koç stadyumu terk etti.

Ali Koç stadyumu terk etti! Son görüntüsü gündeme oturdu

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İki takım Süper Kupa’yı ilk olarak 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’da oynayacaktı fakat organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ortak kararıyla maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. TFF daha sonra 21 Şubat 2024’teki paylaşımında, kupanın Şanlıurfa’da oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

ALİ KOÇ STADYUMU TERK ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın sahadan ayrılmasının ardından stadyumu terk etti. Ali Koç'un sinirli ve mutsuz olduğu dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE U19 TAKIMI İLE ÇIKTI

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Fenerbahçe geçtiğimiz salı günü yaptığı olağanüstü genel kurulda, TFF Süper Kupa ile ilgili aldığı kararla U19 takımıyla çıkma kararı aldı. Dün düzenlenen basın toplantısına da katılmayan sarı-lacivertliler Şanlıurfa’ya da bugün akşam saatlerinde gelirken, kafilede A takım futbolcuları ve Teknik Direktör İsmail Kartal yer almadı. Fenerbahçe, Süper Kupa’ya aldığı karar doğrultusunda U19 takımıyla sahaya çıktı. Takımın başında Zeki Murat Göle yer aldı.

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