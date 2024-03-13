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Ali Koç Suudi Arabistan'da yaşananları açıkladı! "Devlet yetkililerine bizi işaret etmişler"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.03.2024 15:58
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan çirkin olaylar sonrası iptal edilen Süper Kupa krizine dair Ali Koç düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan olaylar nedeniyle iptal edilen Süper Kupa maçı için de çarpıcı sözler kullandı.

Ali Koç, yaşanan olaylarda TFF'nin Fenerbahçe'yi sorumlu tuttuğunu dile getirdi.

"ANORMALLİK VAR"

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"Suudi Arabistan'da konusunda bir anormallik var. Fenerbahçe'nin sorumlu tutulması, bizi rahatsız ediyor. Devletimize çağrıda bulunduk ama herhalde onlar konuyu önemli bulmuyor. Biz araştırdık, neden hep biz? Neden bizi ve beni hedefe koydular. Araştırma sonucu istemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Meğer TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, devlet yetkililerine bizi işaret etmiş. Uğur Dündar'ın saat 16:00'daki açıklamasının krize sebep olduğunu devlet yetkililerine aktarmış."

"KOLLANDIKLARINI ORTAYA SERİYOR"

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"Ben de kendisine sordum. Oradakiler 'bana öyle sordular. Ben de 'Evet' dedim." cevabını verdi. Soranlar kim? Bakan seviyesi mi, başka seviye mi? "Peki dedim sayın başkan, rakibin Genel Sekreteri'nin, Uğur Bey'den önce İstiklal Marşı'na izin verilmediğini söylemesini yetkililere aktardınız mı?" şeklinde sorum. "O tweet'ten haberim yok" dedi. Onların attığı tweet, bütün krizi tetikledi. Nevzat Dindar, Uğur Bey'in tweet'inden önce Eray Yazgan'a ulaştığını ve 'İstiklal Marşı okunmazsa sahaya çıkmıyoruz" dediğini aktardı. Bu durum bile kollandıklarını ortaya seriyor."

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