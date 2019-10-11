Ali Koç'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Başkan Koç, Ülker Stadı'nda erkek ve kadın voleybol takımları için düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, şu an ülkedeki en önemli gündem maddesinin Barış Pınarı Harekatı olduğunu belirterek, "Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda hedeflerimize ulaşarak, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bu operasyon sonuçlanır. Operasyonun önemini hepimi biliyoruz. Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü olarak milli maça ev sahipliği yapacaklarını hatırlatan Koç, şunları kaydetti:

"Bu operasyon devam ederken belki de Mehmetçiğe, Arnavutluk ve Fransa maçlarında alacağımız iyi sonuçlar moral kaynağı olacaktır. Arnavutluk karşısında alacağımız galibiyetle belki de Avrupa Şampiyonası gitme şanını yüzde 90'a çıkartabiliriz. Ülker Stadı'nda yaklaşık 5 yıldır milli maç oynanmıyor. Taraftarlarımız lütfen takım formaları ile stada gelmesin. Bütün takım taraftarlarına söylüyorum. Arzu edenler stadımızın altından bulunan Fenerium'dan alabilirler. Milli formayı bulabilmek kolay değil. Ben oğluma alacaktım zor buldum. Mağazalarımızı milli forma ile donattık ve bu maça adadık."