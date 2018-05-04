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Ali Koç’tan başkanlık açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.05.2018 14:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, adaylıktan çekileceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıklayarak çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.

Ali Koç’tan başkanlık açıklaması!

Fenerbahçe başkanlığı için Aziz Yıldırım'la yarışacak olan Ali Koç, bugün çıkan 'başkanlık yarışından çekiliyor' haberlerini yalanladı. Ali Koç yaptığı açıklamada Fenerbahçe camiasına seslendi.

İşte Ali Koç'un açıklaması:

"Sevgili Fenerbahçeliler,

Sizlerin değerli desteğiyle çığ gibi büyüyerek güçlü bir taban hareketine dönen kampanyamızın en önemli bölümüne geldik. 3 Haziran'da yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'umuza sadece 30 gün kaldı. Son dönemde, camiamız için tarihi öneme sahip kongremiz öncesinde bilinçli olarak yapılan; heyecan ve coşkumuzun önünü kesmeye yönelik bazı iletişim çalışmaları ile karşılaşmaktayız. Özellikle son birkaç gündür “Seçime öylesine giriyor”, “Adaylıktan çekilecek” şeklinde kimi zaman bir duyuma, kimi zaman “yakın çevreye” dayandırılarak yapılan bu haberler, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu tür gerçek dışı haberler seçimimize gölge düşürmemeli, seçimler Fenerbahçe’ye yakışacak olgunlukta, adil rekabet ortamında ve tarafsız bir şekilde tamamlanmalıdır. Camiamızdan ricam; bu tür asılsız haberlerin coşku dolu yürüyüşümüze ve heyecanımıza gölge düşürmesine izin vermemeniz. Pek çok kez ifade ettiğim gibi, seçim sürecinde uyanık olmanızı ve satır aralarını iyi okumanızı önemle hatırlatmak isterim.

Sizlere inanarak çıktığım bu yolda, bana inanmaya devam edin. Fenerbahçe Başkan adaylığı ciddi bir sorumluluk, çok değerli bir sıfattır. Ben ve ekibim, çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyor; sizlerin değerli desteğiyle bu kutsal göreve adım adım ilerliyoruz. Hep Birlikte Başaracağız. Kalpler Beraber. Saygılarımla,"

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Anahtar Kelimeler:
ali koç Fenerbahçe

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