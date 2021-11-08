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Ali Koç'tan büyük bomba! Şenol Güneş ile görüşecek

08.11.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Süper Lig'in 12. haftasında Kadıköy'de son dakikada bulduğu golle Kayserispor ile berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde art arda yaşanan puan kayıplar ve kötü gidiş sonrası başkan Ali Koç'tan flaş bir hamle geleceği iddia edildi. Ali Koç'un Şenol Güneş ile bir araya geleceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Ali Koç'tan büyük bomba! Şenol Güneş ile görüşecek

Süper Lig'deki son 4 maçını da kazanamayan Fenerbahçe'de Vitor Pereira tartışılan isimlerin başında gelmeye başladı.

3'lü savunma taktiği nedeniyle birçok spor otoritesinden ve taraftardan tepki alan Portekizli hoca puan kayıplarına rağmen dizilişi değiştirmedi.

PEREIRA İLE YOLLAR AYRILACAK

Mesut Özil ile yaşadığı sorunlarla da gündeme gelen Pereira ile yolların ayrılacağı iddia edilirken TV100'deki VAR Odası programında da oldukça çarpıcı bir haber ortaya atıldı.

ALİ KOÇ, ŞENOL GÜNEŞ'LE GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü Tarabya'da Şenol Güneş ile görüşeceği gündeme bomba gibi düştü.

Ligde Trabzonspor ve Beşiktaş'ı da çalıştıran deneyimli teknik adam son olarak A Milli Takım'da görev almıştı.

Siyah-beyazlılarla 2 sene üst üste şampiyonluk yaşama başarısı gösteren Güneş, bir süredir takım çalıştırmıyor.

Çarşamba günü yapılan görüşmede taraftların anlaşması halinde Şenol Güneş'in Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor.


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Şenol Güneş Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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