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Ali Koç'tan Galatasaray patlaması: Rize'de yaşananlar sözün bittiği yer

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.05.2019 23:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor'u yendikleri maçın ardından Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Futbolun ne kadar gerginlik yarattığını, ayrıştırıcı konumda olduğunu, nefret tohumlarının ekildiğini üzülerek görüyoruz. Sanırım Rize'de yaşananlar sözün bittiği yer. Çok merak ediyorum bu hatalarla ilgili nasıl açıklamalar olacak" dedi.

Ali Koç'tan Galatasaray patlaması: Rize'de yaşananlar sözün bittiği yer

Sarı-lacivertliler'in başkanı Ali Koç, "Türk futbolu açısından sıkıntılı bir gün geçirdik. Üzücü, endişe verici ama malumun da ilanı. Ben her zaman bu sistemin temizlenmesi gerektiğini üstüne basa basa söylüyordum. Sistemin kokuşmuş olduğunu, teknolojiye rağmen ne kadar kurgulanmış olduğunu görüyorsunuz" dedi.

Ali Koç daha sonra "Türk futbolu bu zihniyetten arınmalı. Tablo ortada. Halkın, kamuoyunun tepkileri de ortada. İnsanların tuttukları takımdan bağımsız olarak söyledikleri ortada. Bu sistem böyle devam etmemeli. Bu sistem temizlenmeli. Tepki bir şey değiştirmiyor ama Türk futbolu ayağa kalkmalı. Türk futbolu kendini temizlemeli. Adil rekabetin olabileceğini göstermeliyiz. Hata olur ama hata var, hata var. Hatadan öte bir durumdan bahsediyoruz. TFF, adil rekabeti sağlayacak en önemli kurumdur. Futbolun ne kadar gerginlik yarattığını, ayrıştırıcı konumda olduğunu, nefret tohumlarının ekildiğini üzülerek görüyoruz. Sanırım Rize'de yaşananlar sözün bittiği yer" diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "İnandığımı söylemeye devam edeceğim. Türk futbolu temizlenmeli, hazır seçim varken, futbolu geliştirecek, adaleti sağlayacak, marka değerini arttıracak birileri gelmeli. Konuyla ilgili uzmanlar göreve gelmeli. Çok merak ediyorum bu hatalarla ilgili nasıl açıklamalar olacak. Yorumcular formalarını çıkarak adil bir şekilde nasıl yorum yapacaklar merak ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
ali koç Galatasaray Fenerbahçe Çaykur Rizespor

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