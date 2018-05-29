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Ali Koç'tan Gökhan Gönül itirafı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.05.2018 08:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a gitmesinin Aziz Yıldırım yönetiminin hatası olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Habertürk Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi ve Aziz Yıldırım yönetiminin transfer anlayışını eleştirirken, Beşiktaş'a Gökhan Gönül örneği verdi.

Transfer anlayışını eleştirdi

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Ali Koç, Gökhan Gönül'ün takımda tutulamamasının hata olduğunu belirtti.

Ali Koç, Gökhan Gönül'ün takımda tutulamamasının hata olduğunu belirtti.
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İşte Ali Koç'un açıklamaları:

İşte Ali Koç'un açıklamaları:
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"Bugün nasıl yönetildiğimizi görüyorsunuz."

"Bugün nasıl yönetildiğimizi görüyorsunuz."
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"Ne kadar hoca değiştiğini, transferlerin nasıl yapıldığını."

"Ne kadar hoca değiştiğini, transferlerin nasıl yapıldığını."
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"En iyi iki oyuncumuz Janssen ve Giuliano, Vardar maçından sonra geldiler. FFP'de yoklar bile."

"En iyi iki oyuncumuz Janssen ve Giuliano, Vardar maçından sonra geldiler. FFP'de yoklar bile."
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"Biz diyoruz ki daha tutarlı, daha düzgün bir kadro mühendisliği."

"Biz diyoruz ki daha tutarlı, daha düzgün bir kadro mühendisliği."
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"Şampiyon olursak kontratları yenileriz mantığı olmamalı. Bence Gökhan Gönül'ün gidişi büyük bir kayıptır."

"Şampiyon olursak kontratları yenileriz mantığı olmamalı. Bence Gökhan Gönül'ün gidişi büyük bir kayıptır."
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"Bir de çocuğa paragöz yakıştırması yapıyorsunuz. Bu, böyle gitmez."

"Bir de çocuğa paragöz yakıştırması yapıyorsunuz. Bu, böyle gitmez."
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Spor Toto Süper Lig ali koç gökhan gönül

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