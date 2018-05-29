Ali Koç'tan Gökhan Gönül itirafı

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Habertürk Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi ve Aziz Yıldırım yönetiminin transfer anlayışını eleştirirken, Beşiktaş'a Gökhan Gönül örneği verdi.

Transfer anlayışını eleştirdi

1 / 8 Ali Koç, Gökhan Gönül'ün takımda tutulamamasının hata olduğunu belirtti.

2 / 8 İşte Ali Koç'un açıklamaları:

3 / 8 "Bugün nasıl yönetildiğimizi görüyorsunuz."

4 / 8 "Ne kadar hoca değiştiğini, transferlerin nasıl yapıldığını."

5 / 8 "En iyi iki oyuncumuz Janssen ve Giuliano, Vardar maçından sonra geldiler. FFP'de yoklar bile."

6 / 8 "Biz diyoruz ki daha tutarlı, daha düzgün bir kadro mühendisliği."

7 / 8 "Şampiyon olursak kontratları yenileriz mantığı olmamalı. Bence Gökhan Gönül'ün gidişi büyük bir kayıptır."