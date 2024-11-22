Ali Koç'tan Kayserispor'un borç iddialarına sert yanıt! Tek tek anlattı: ''Gündem saptırılıyor''

Fenerbahçe kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile oynanacak maç öncesi gündem olan borç iddiları ile ilgili konuştu.

İşte Başkan Ali Koç'un açıklamaları;

''KAYSERİSPOR'UN BİR BORCU BULUNMAMAKTADIR!''

borç iddialarına açıklık getiren Koç, "Oluşturulan bu suni gündem, Kayserispor'un mevcut ve eski yönetimi arasındaki mali anlaşmazlıklardan kaynaklanmaktadır. Ancak bu durum kasten şahsımla ve yönetim kurulu başkanı olduğum bankamızla ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Kayserispor Kulübü'nün bankamıza herhangi bir borcu bulunmamaktadır," ifadelerini kullandı.

''2022 YILI VE ÖNCESİNDE...''

Söz konusu borcun Kayserispor'un eski başkanı Berna Gözbaşı'na ait olduğunu dile getiren Koç, "Bu borç, 2022 yılı ve öncesinde Berna Gözbaşı'nın Kayserispor'un nakit ihtiyacını karşılamak için sağladığı kaynaklarla ilgilidir. Sayın Gözbaşı, sağladığı bu kaynak karşılığında TFF gelirlerinden temlik almıştır" şeklinde konuştu.

''DOĞRUDAN HİÇ BİR BAĞI YOK''

2022 yılında söz konusu şirketin finansal sıkıntıya düştüğünü aktaran Koç, "Kasım 2022'de, şirket kredi borçlarını yeniden yapılandırmak için 15 bankadan oluşan bir konsorsiyuma başvurmuştur. bamkamız, bu süreçte sorumlu banka olarak seçilmiştir. TFF gelirleri, bankamızi tarafından konsorsiyumdaki diğer bankalara dağıtılmaktadır. Kayserispor'un bankamız ile doğrudan hiçbir bağı yoktur." diye konuştu.

''GÜNDEM SAPTIRILIYOR''

Sosyal medyada çıkan iddilara yönelik Koç, "Bu konunun kasıtlı olarak gündeme getirilmesinin amacı ve niyeti oldukça açık. Gerçeklerle bağdaşmayan bu tür söylemlere itibar edilmemelidir," dedi.