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Ali Koç'tan kongre üyelerine mesaj

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.04.2020 21:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyelerine mesaj gönderdi. Yalnız olmadıklarını belirten Koç, kötü günlerin geride kalacağına inandığını ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyelerine mesaj gönderdi. Mesajında daima yanlarında olduklarını belirten Koç, "Bizi biz yapan değerlerimiz, sabır, sevgi ve dayanışma gücü ile, ülke olarak yaşadığımız bu zor sürecin en kısa zamanda üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz." dedi.

Kötü günlerin geride kalacağını ve coşkuyla tekrar eski günlere dönüleceğine dair inancının tam olduğunu da söyleyen Ali Koç, "Fenerbahçe olarak, koronavirüsün ülkemizde etkisini göstermeye başladığı andan itibaren en üst düzeyde tedbirlerimizi aldık. Dayanışma ruhunun gücüne inanarak imkanlarımız doğrultusunda gerekli adımları attık, atmaya da devam edeceğiz" cümlelerini kullandı.

Tüm kongre üyelerini evde kalmaya ve tedbirleri eksiksiz uygulamaya davet eden Ali Koç, "Siz sadece iyi günde değil, her zaman Fenerbahçe’nin yanında oldunuz. Sonsuz bir vefayla diyoruz ki: Yalnız değilsiniz, birlikteyiz!" diyerek mesajına son verdi.

(TRT SPOR )

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Fenerbahçe ali koç

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