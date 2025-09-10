SPOR

Ali Koç'tan seçim öncesi dikkat çeken Aziz Yıldırım açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, "Yaptıklarımız küçümseniyor. Futbolda başarı olsaydı her şey daha farklı algılanacaktı. Bunları yaparken gelirlerimizin yarısı bankalar birliğine gidiyor. 2018’de 44 milyon Euro TV gelirimiz varken, şimdi 14’lere düştü. Faizler %10-%12’lerden nerelere geldi. Enflasyon ortada. Sportoto gelirleri iyice düştü." ifadelerini kullandı.

Emre Şen

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda önemli açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu. Aziz Yıldırım hakkında söylediği sözlerle dikkat çeken Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın vizyonunu genişlettiklerine dikkat çekti.

"BORCUMUZU KAPATALIM"

"Emlak Konut ile iş birliğine gittik. Araziyi satmaktansa beraber geliştirelim, borcumuzu kapatalım, kulübümüze gelir kalsın. Bir diğeri ise 50-60 milyon Euro beklediğimiz Kenan Evren Projesi. Tesisleşmelerimizin bir kısmı sportif, bir kısmı ise finansal."

"YENİ MACERA MI? ŞAMPİYONLUĞA İLERLEMEK Mİ?"

“Finansal açıdan nereden nereye geldiğimiz ortada. Tesisleşme hamlemizi yapıyoruz. Bu sene bu mücadelenin şampiyonluk ile taçlandırılması gerekiyor. Yeni macera mı? Hatalarından tecrübeler kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?”

"YAPTIKLARIMIZ KÜÇÜMSENİYOR"

"Yaptıklarımız küçümseniyor. Futbolda başarı olsaydı her şey daha farklı algılanacaktı. Bunları yaparken gelirlerimizin yarısı bankalar birliğine gidiyor. 2018’de 44 milyon Euro TV gelirimiz varken, şimdi 14’lere düştü. Faizler %10-%12’lerden nerelere geldi. Enflasyon ortada. Sportoto gelirleri iyice düştü."

"AZİZ YILDIRIM’IN BAŞLATTIĞI VİZYONUNU GELİŞTİRDİK, BÜYÜTTÜK"

"Sayın Aziz Yıldırım’ın başlattığı Dünyanın En Büyük Spor Kulübü vizyonunu geliştirdik, büyüttük, çok daha ileriye taşıdık. Başarılar kazandık. Buse Naz'lar ve saire… Gençlere ilham kaynağı olabiliyor ise bizim yaptığımız bu yatırımlar sayesinde."

