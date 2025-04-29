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Ali Koç'tan Süper Lig müjdesi! "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.04.2025 19:39
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Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'tan Süper Lig müjdesi! "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Yabancı VAR devam etmeli kararı aldık ancak orada kalite artmalı. Yabancı VAR devam etmeli, eder-etmez ama bence devam etmeli." ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG A.Ş. KURULACAK"

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"Danışma Kurulu'nda bizi kimin temsil ettiğini belirledik. Bugünün en önemli kazanımlarından biri, Lig AŞ mi dersiniz, onun kurulmasına dair karar çıkartıldı. Geçmişte de kurulmuştu bu ama o zaman yeterli değildi. 1-2 sene faaliyet gösterdi. Şimdi farklı bir modele gittik. Burada önemli olan, çıkan takımlar - düşen takımlar. Bu niye önemli, kısa vadede faaliyetleri olmayacak belki ama kulüpler kendi menfaatlerinde söz sahibi olmak istiyorlar. Bizi derinden etkileyen maddelerde bizim söz hakkımız yok. Süper Lig AŞ, Lig AŞ olur ismi, ona takılmayın. Oraya gelene kadar bir sürü adımın gerçekleşmesi ve kanuni düzenlenmenin yapılması gerekiyor. Federasyon ve kulüpler ortak çalışırsa, Ankara kısmının daha kolay olacak. Futbol anayasası, karar verdiğimiz yeni şirketimiz, kanun değişiklikleri, Türk futbolunun kendini yeniden icat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz"

"149 TAKIM DÜŞÜRÜLMELİ!"

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"Türk futbolunun biraz daha Batı'ya yakın yönetilmesi konusunda adımımızı atmış olduk. Kulüpler, 149 takımın faydalı olmadığını düşünüyor. Ne olacaksa kriterlerin belirlenip onların azaltılması lazım."

TÜRKİYE KUPASI, SÜPER KUPA

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"Gelişim liglerinin üzerinden geçtik, onu irdeledik. Türkiye Kupası ve Süper Kupa formatını inceledik. Türkiye Kupası 1 yıllık uzatılmıştı, şimdi ihaleye çıkacak. Uzatılır, uzatılmaz onu bilmiyoruz. Yeni bir ihale olacağı için neler olacak onu düşündük. Süper Kupa formatı, bir önceki federasyondan kalan dörtlü bir sistem. Onları istişare ettik. Maç takvimi çok yoğun, ocak ayında olması konusunda da endişesi olanlar vardı."

YABANCI KURALI

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"Yabancı kuralı da denilmiyor, futbolda uygunluk kurulunu konuştuk. Genel olarak iyi planlanmış ama bazı konularda değişikliğe ihtiyacımız var. Bize bir 5 yıllık plan sunulsun ve herkes planını ona göre yapsın. Yabancı kuralından genelde herkes memnun. 2003-2004 kuralı var. Bunun tek sezonluluk olmaması gerektiğini federasyon ile görüşeceğiz."

YABANCI VAR HAKEMİ

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"VAR konusunda da şöyle söyleyeyim, oylama yapmadık ama genel kanaat, yabancı VAR devam etmeli ve belli kriterlerin üzerinde olması. Son haftalarda yaşadığımız sıkıntılar, bizim talep ettiğimize uzak bazı isimler olduğunu konuştuk. İlk defa denenen bir şey, artısını da söylemek lazım. Yabancı VAR devam etmeli, eder-etmez ama bence devam etmeli."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ali Koç
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