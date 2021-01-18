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Ali Koç'tan Vedat Muriqi için transfer açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.01.2021 21:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriqi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'tan Vedat Muriqi için transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon başında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin tekrar kadroya katılacağı iddialarına yanıt verdi.

Başkan Ali Koç, gündemlerinde böyle bir şeyin olmadığını söylerken, "Vedat Muriqi ile ilgili hocamızdan ve Emre Belözoğlu'ndan gelen bir şey yok. Vedat'ın dönmesiyle ilgili de bildiğim bir şey yok." dedi.

Kosovalı golcünün Lazio'da başarılı olmasını istediğini söyleyen başkan, "Vedat'ı seven bir ağabeyi olarak muvaffak olmasını istiyorum. İnşallah orada kalır ve hayallerinin üzerinde başarı gösterir. Sabırlı olması lazım, morali bozuk olabilir. Vedat buranın çocuğu, dönmesi gibi bir durum olursa konuşuruz." ifadelerini kullandı.

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