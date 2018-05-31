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Ali Koç: Terraneo Fenerbahçe'ye oyuncu satmaya geldi, sportif direktör oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, yaptığı açıklamada çarpıcı sözler sarf etti. Ali Koç, eski sportif direktör Giuliano Terraneo'nun Fenerbahçe'ye oyuncu satmak için geldiğini söylerken, Fenerbahçe'nin Vincent Janssen için 7.2 milyon euro ödediğini ifade etti.

Ali Koç: Terraneo Fenerbahçe'ye oyuncu satmaya geldi, sportif direktör oldu

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, 1907 Fenerbahçeliler Derneği tarafında organize edilen toplantıda önemli açıklamalar yaptı.

Yaklaşan kongre ve başkanlık seçimi öncesi projelerini açıklayan Ali Koç'un açıklamaları şöyle;

"Başkanımız, gazetelere verdiği röportajda beni sevdiğini söylemiş. Sağ olsun. Ben de onu sayıyorum. Zaten Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nı saymamak olmaz. Medeni insanlar oturup, konuşamaz mı? Biz neler yaşadık. 3 Temmuz'u yaşadık, son dakikada şampiyonluklar kaybettik, beraber sevindik, beraber ağladık."

"Bana yoldaşlık ettiniz, benim yanımda durdunuz, manevi destekleriniz bizi ayakta tuttu. Buraya kadar geldik, buraya kadar geleceğimizi akıl etmediler. Siz bize bizler de size inandık ve buralara kadar geldik."

'BIÇAK KEMİĞE DAYANDI'

"Artık bıçak kemiği dayandı, bir yere kadar susarsınız! Yapılan iftiralar benim üzerime yapışacak nitelikte değil. İstemesek de köprüleri attık. Nasıl oldu da biz bu noktalara geldik? Neyi yanlış yaptık? Tek yaptığım hatanın aday olmak olduğunun farkına vardım. Bu kararı tek başıma almadım. Geldiğimiz noktada tek hatam ve suçum aday olmak. Ben Sadettin Saran, Hulusi Belgü'yü kast etti. Hulusi Belgü aday oldu, Sadettin Saran her defasında aday olduğunu ifade etti. Biz aday olunca da bizi destekleyeni ifade etti. Ben olmazsam aday olacaktı! Beni kast etmediğini ifade etti! Benim mağduriyetle suçladılar. Gerçekleri anlatalım!"

AZİZ YILDIRIM'A YANIT

"Hedeflediğimiz rakamın üzerine geldik. Bugün bir başka kulübün adaylarının toplamından daha fazlasından başkanlık için imza topladık. Olayların buraya gelmesini hiç istemedik. Ama buraya gelebileceğini de tahmin ettik. İnanın, buraya kadar gelebileceğimizi hiç tahmin etmediler. Engellere takılacağımıza, bu yoldan döneceğimize inandılar! Biz eşit mesafede olmalı diyoruz. Dün gece soruldu. 'Tabii ki ben kullanacağım. 20 yıl başkanlık yaptım, hapis yaptım' dedi. Trajikomik işler... Biz yapınca siyaset oluyor o yapınca imtiyaz oluyor. Sayın Başkanımız, 'Bu kulüpte kapıcı olurum' dedi. Seçilmezsem bir sonraki seçimde aday olmayacağımı söyledim. Bu bir tehditmiş.... Ben istemiyorum, tribünlerde adımın söylenmesini. '10 sene daha kalırım, beni kızdırmayın' demek tehdit değil mi? Bir daha bunlar Fenerbahçe'de yaşanmayacak. Biz seçilirsek bir daha bunlar yaşanmayacak. Adaylar tesisleri kullanabilir, yasal olarak üyeleri de kontrol edebilir hale getirilecek. Tüzüğe maddeler ekleyeceğiz, elektronik bilete geçeceğiz, artık sayımız da arttı."

'VEFA ÇOK ÖNEMLİ AMA...'

"En büyük sorunumuz finans. Mersin'de 'Ben Koç olsam 400 milyon borç ödenir, 100 milyon da transfer nedir ki?' diyor. '20 yıl önce biz kulübe geldiğimizde uçan kuşa borcumuz vardı' dedi. Vefa çok önemli fakat en büyük vefa Fenerbahçe'yedir. Korkarım ki bir daha genel kurula gitmemiz gerekecek. 'Son kez aday olacağım' dedi. Gerçekten bunu son kez mi söylüyor? 2000 yılında bile 'yokum' demiş. Fikir değiştirilebilir. Allah herkesi 3 Temmuz gibi bir faciadan korusun. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. İnanın yine aynı şey olsun, hepimiz aynı refleksi veririz. Başkanımızın saçının teline zarar gelsin başta ben hepimiz orada oluruz."

"Başkanın 3 Temmuz’daki cesareti hepimize cesaret verdi. Hakkında karar çıkınca yurt dışından döndü ve kendisine kaçtı diyenler bugün ülkeden kaçtı. Biz de bu davayı bu duruşla sürdüreceğiz. Neden bunları anlatıyorum çünkü bırakmaya niyeti yok. Başkanımız bana 2015'te, temmuz ayında bu süreç sonlanacak demişti. Bakın 3 sene geçti, hala sonuçlanmadı tamamen."

TERRANEO VE JANSSEN İDDİASI!

''Fenerbahçe'de ben değil biz olmalıyız. Janssen'in kiralanması için Tottenham'a 5 milyon euro ödendi. 2.2 milyon euro da oyuncuya verildi. Bir oyuncuyu bir sezonluğuna kiralamak için 7.2 milyon euro ödendi. Terraneo diye bir adam. Adam bize oyuncu satmaya geldi kendini sportif direktör olarak buldu. Birkaç ay önce WBA ile imzaladı. Siz niye hala bu adama ayda 78 bin euro maaş veriyorsunuz? WBA'ya gitti, o zamana kadar maaş alıyordu''

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ali koç Vincent Janssen giuliano terraneo

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