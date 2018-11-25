SPOR

Ali Koç, Trabzonspor maçı öncesi Trabzon'u gezdi ve balık yedi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.11.2018 17:27 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma için Trabzon'a gelen sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, maç öncesi bir restoranda hamsi yedi.

Ali Koç, Trabzonspor maçı öncesi Trabzon'u gezdi ve balık yedi

Bordo-mavililer ile sarı-lacivertli arasında 2011 yılından sonra yaşanan gerginliklerin ardından, ilk kez Fenerbahçe Başkanı, Trabzonspor ile oynayacakları bir maçı stattan izlemek için Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un maçlarını Avni Aker'in ardından Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynamaya başlamasıyla Fenerbahçe, başkan düzeyinde Trabzon'un yeni stadında temsil edilmemişti.

İki kulüp arasındaki olumlu çağrıların ardından Trabzon'a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şehrin yöresel lezzetlerini tatmak için bir balık restoranını tercih ederken, Trabzon ile özdeşleşen 'hamsi'yi tercih etti. Koç'un menüsünde hamsi buğulama, sarı kanat buğulama, deniz levreği ve mısır ekmeği yer aldı. Ali Koç'un işletme sahibi Kaan Bayram ile çektirdiği fotoğrafta arka planda yer alan Trabzonspor forması ise dikkatlerden kaçmadı. Koç, beraberindeki 50 kişilik kafileyle yaklaşık iki saat kaldığı restorandan ayrılarak daha sonra kafilenin bulunduğu otele geçti.

AW553903_01

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de! Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
F.Bahçe'de ayrılık var! Yeni takımı belli olduF.Bahçe'de ayrılık var! Yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de Benzia ve Şener Özbayraklı, Trabzonspor maçında yokFenerbahçe'de Benzia ve Şener Özbayraklı, Trabzonspor maçında yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ali koç

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın istediği yıldız İstanbul'da

Galatasaray'ın istediği yıldız İstanbul'da

Derbi öncesi G.Saray'a ceza şoku! Serdar Aziz yandı

Derbi öncesi G.Saray'a ceza şoku! Serdar Aziz yandı

Milan'dan Milinkovic-Savic'e 120 milyon Euro'luk teklif!

Milan'dan Milinkovic-Savic'e 120 milyon Euro'luk teklif!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Koç, Trabzonspor maçı öncesi Trabzon'u gezdi ve balık yedi

Ali Koç, Trabzonspor maçı öncesi Trabzon'u gezdi ve balık yedi

F.Bahçe'de ayrılık var! Yeni takımı belli oldu

F.Bahçe'de ayrılık var! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de Benzia ve Şener Özbayraklı, Trabzonspor maçında yok

Fenerbahçe'de Benzia ve Şener Özbayraklı, Trabzonspor maçında yok

Fenerbahçe yönetiminden takıma Trabzonspor maçı sürprizi

Fenerbahçe yönetiminden takıma Trabzonspor maçı sürprizi

Fenerbahçe Rafinha Alcantara'nın işini bitirdi

Fenerbahçe Rafinha Alcantara'nın işini bitirdi

Fenerbahçe şort sponsorluğu için Aygaz ile anlaştığını açıkladı

Fenerbahçe şort sponsorluğu için Aygaz ile anlaştığını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.