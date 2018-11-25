Ali Koç, Trabzonspor maçı öncesi Trabzon'u gezdi ve balık yedi

Bordo-mavililer ile sarı-lacivertli arasında 2011 yılından sonra yaşanan gerginliklerin ardından, ilk kez Fenerbahçe Başkanı, Trabzonspor ile oynayacakları bir maçı stattan izlemek için Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un maçlarını Avni Aker'in ardından Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynamaya başlamasıyla Fenerbahçe, başkan düzeyinde Trabzon'un yeni stadında temsil edilmemişti.

İki kulüp arasındaki olumlu çağrıların ardından Trabzon'a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şehrin yöresel lezzetlerini tatmak için bir balık restoranını tercih ederken, Trabzon ile özdeşleşen 'hamsi'yi tercih etti. Koç'un menüsünde hamsi buğulama, sarı kanat buğulama, deniz levreği ve mısır ekmeği yer aldı. Ali Koç'un işletme sahibi Kaan Bayram ile çektirdiği fotoğrafta arka planda yer alan Trabzonspor forması ise dikkatlerden kaçmadı. Koç, beraberindeki 50 kişilik kafileyle yaklaşık iki saat kaldığı restorandan ayrılarak daha sonra kafilenin bulunduğu otele geçti.





