Ali Koç’un basın toplantısında ilginç anlar! Hakan Safi’ye teşekkür etti sonra durmadı: “Kendini alkışlama biz alkışlayalım”

Yeni teknik direktörünü bu akşam açıklayan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un açıklamaları gündem oldu. Tedesco ile şampiyon olacaklarına dair inançlarının tam olduğunu belirten Ali Koç’un Hakan Safi ile olan diyaloğu dikkat çekti.

Burak Kavuncu

Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Benfica’ya elenilmesinden sonra Portekizli teknik adamla yolları ayıran Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Tedesco’yu resmen açıkladı.

İstanbul Maltepe’de inşaatına başlanan Fenerbahçe Futbol Akademisi Projesi’nin tanıtım töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, yeni teknik direktör olarak takımın başına Tedesco'yu getirdiklerini açıkladı. Açıklamanın bir bölümünde yöneticilerden Hakan Safi'ye yönelik “Kendini alkışlama biz alkışlayalım” söylemi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

''KENDİNİ ALKIŞLAMA! BİZ ALKIŞLAYALIM''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yöneticiler arasındaki Hakan Safi ile olan konuşması ise sosyal medyada gündem oldu. Kerem Aktürkoğlu transferinin maliyetini Hakan Safi'nin sağladığı belirtiliyordu. Ali Koç bu transferden ötürü Hakan Safi'ye teşekkür etti. Hakan Safi'nin kendisini alkışlaması üzerine hemen araya giren Ali Koç, ''Kendini alkışlama bırak biz alkışlayalım'' diyerek göndermede bulundu.

YARDIMCISI DA AÇIKLANDI

Son olarak Belçika Milli Takımını çalıştıran Tedesco'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, yardımcı antrenör konusunda da eski futbolcusu Gökhan Gönül'le anlaştı. Resmi açıklama bu akşam yapıldı.

