Fenerbahçe'nin Nottingham yenilgisi sonrası Muhteşem Yüzyıl Süleyman sahnesini örnek verdi!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Kadıköy'de Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından yorumcurdan sarı-lacivertli takımın kötü performansına ve teknik direktör Tedesco'ya sert eleştiriler geldi.

"SANKİ ÇANAKKALE'NİN TOPRAĞINI SAVUNUYORSUN!"

Yorumcu Ümit Özat, “19 maçlık serinin ardından elbet böyle olumsuz bir maç olacağı belliydi. Bugün belki Premier Lig’in 17.siyle oynadığın için küçümseniyor ama Galatasaray Juventus’u elerse 16. Tottenham’la oynama ihtimali var.

Çağlar'a daha top gelir gelmez Çağlar geri kaçıyor. Sanki Çanakkale'nin toprağını savunuyorsun. A. Madrid'de dünyanın en iyi savunmasını yaptıran bir adamla yerleşik savunmada nasıl pozisyon alınır öğrenemediysen, o zaman işimiz var demektir.

Ben Tedesco’yu forvet almadı diye hiç eleştirmedim ama stoper almadı diye çok eleştirdim. Fenerbahçe gol atar ama Fenerbahçe’nin gol yemeden bitireceği maç sayısı yok denecek kadar az.” ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ MAÇI FİNAL MAÇI..."

Neo Spor kanalında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Ligin kırılma haftası olabilir bu hafta. Ligin lideri 5 atmış Juventus'a, çok büyük bir havaya girmiş ve son 16'ya kalmış Şampiyonlar Ligi seviyesinde.

Premier Lig 16'cısından 3-0'a dua eder halde bitirmişsin. Skriniar'ı kaybetmişsin. Beşiktaş maçı da final maçı ben sana söyleyeyim. Beşiktaş'ı yendiğin gün şampiyonluk şansını 50-50'ye getiririm. Hatta 51-49 bile yapabilirim. Ama 5 maçta 15 yapacaksın sonra Beşiktaş'ı yeneceksin. Şu anda ben durumu hala 70-30 diyorum. Hadi onu düşürdüm elendiğin için 55-45'e. Beşiktaş'ı yenersen hala 3 puan varsa dahi Galatasaray'la aranda 51-49 Fener diyeceğim.

Ben iddia ediyorum Murillo dışında bir de Andersen 8 numaralı oyuncu dışında Fener'e isteyeceğim oyuncusu yok. Bu Fener'da keşke olsaydı da böyle ekmek bansaydım oyuncusu yok. İnan bana yok." dedi.

MUHTEŞEM YÜZYIL SAHNESİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ!

Öte yandan Çelikler, "Tedesco kötü bir maç çıkardı. Tedesco'nun övüldüğü maçlardan sonra Muhteşem Yüzyılda, Sultan Süleyman'ın Mohaç Zaferi'nden sonra ne yaptığını, ölümünü izletmeleri lazım.

Çaktırmadan, hocam bak Türkçe öğrenirsin bu diziden falan deyip. Mezar kazdırıp kendini içine sokuyor. 3 saatte bütün Macar ordusunu yendikten sonra, kibirlenmeyeyim diye mezar kazdırıp içine sokuyor. O sahneyi izletin." diyerek öneri de bulundu.

"BU KADAR KÖTÜ YENİLİNMEZ..."

Yorumcu Nihat Kahveci, "Gördüğüm Fenerbahçe takımı; sanki bir gün önce kadro kurulmuş, kampa girmişler, sadece bir idman yapıp maça çıkmışlar! Ne defansta uyum var ne ofansta uyum var. Bu kadar kötü yenilinmez. Premier Lig'in 3.'sü Aston Villa'ya karşı bu kadar kötü oynamadın.

Süper Lig'in yenilgisiz takımı apoletiyle maça çıkıyorsun, ligi de temsil ediyorsun. Bu kadar fark yok normalde. Bu farkı bugün Tedesco ve futbolcular ortaya çıkardı. Kusura bakmasınlar. Bu kadarını görmedim. Taraftara yazık. Bugün bir tane iyi oyuncu yok"

Sol bekleri Roberto Carlos gibiydi. Adamlar 1. dakikada da aynıydı, 95. dakikada da aynıydı. Rakibin kalecisi hariç herkes pozisyona girdi. Bir tane stoper 55 metre top sürüp gol attı ya Kadıköy'de! Nasıl geçeceksin bu turu? Adamların üç gün sonra Liverpool maçı var. 50'de 3-0 yapıp rahat rahat o maça hazırlandılar.

Dakika 50'de maç 3-0 oldu, ödüm patladı. 4-5 de olabilirdi. Futbolda yenersin, berabere kalırsın, yenilirsin ama bu kadar kötü yenilemezsin. Beni en çok üzen konulardan biri bu. Çok kötü yenildik. Koskoca Fenerbahçe... Ya içeride oynuyorsun... Deplasmanda bu kadar kötü oynamazsın. İlk yarıda heyecanlandığım bir pozisyon yok." diyerek sözlerini noktaladı.

"TEDESCO DÜN GECE ÖYLE BİR HARAKİRİ YAPTI Kİ..."

Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, "Medyanın büyük çoğunluğunun öve öve bitiremediği, göklere çıkardığı Tedesco dün gece öyle bir harakiri yaptı ki, Fenerbahçe'yi Avrupa kulvarının dışına attı.

Mühim olan takım maç kazandığı zaman eksikleri görmek. Trabzonspor maçı çok önemli bir galibiyetle bitti ama benden başka Tedesco'nun yaptığı hataları söyleyen bir kişi yok.

Dün geceye bakıyorum; kadroyu görünce gözlerime inanamadım. Atletizme dönen dünya futbolunda kümede kalma mücadelesi verse de bir Premier Lig takımı ile oynuyorsun, orta sahada yürüyen Kante ile defansif özelliği ve temposu sıfır Talisca bir arada. Buna bir de devamlılığı olmayan, defansif yönü zayıf Asensio'yu ekleyince 10 kişisi koşan, basan bir rakibe karşı 3 kişi eksik oynuyorsun.

Benim dün en üzüldüğüm futbolcu Guendouzi oldu. Yalnızlıktan, çaresizlikten canı çıktı." dedi.

"ACEMİLER MANGASI!"

Yorumcu Gürcan Bilgiç ise, "Aslında bu maçta yaşanan en kötü durum, Skriniar'ın sakatlanmasıdır. Turdan umudu olan yoktu. Ama teknik direktöründen, sahadaki en önemli oyuncusuna kadar "acemiler mangası" seyrettirdiler bize." açıklamasında bulundu.

TEDESCO İLE 4.YENİLGİ!

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco dönemindeki 4. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekip bu sezon henüz ligde mağlubiyet yüzü görmezken, 4 kaybını da Avrupa ve Türkiye Kupası maçlarında yaşadı.

Dinamo Zagreb: 3-1

Beşiktaş: 1-2

Aston Villa: 0-1

Nottingham Forest: 0-3