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Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.12.2018 09:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Ersun Yanal’la yapılan görüşmeler pek olumlu ilerlemedi. Kulüpler Birliği’nin buluşmasına katılmayan Ali Koç'un İngiltere'de olduğu ve teknik direktörlük için gönlünde yatan ismin ise Arsene Wenger olduğu öğrenildi.

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Fenerbahçe teknik direktör konusunda sağ gösterip sol vuracak... Son zamanlarda gündem Ersun Yanal’la yapılan görüşmeyle çalkalanırken asıl hedefin başka olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi ve Ersun Yanal’ın birçok noktada uyuşmazlığı var. Sarı-Lacivertli yönetim, uzun hedefli projelerini hayata geçirmek için yabancı bir hocayı takımın başına getirmek istiyor. İstanbul’da gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısına katılmayan ve İngiltere’de bulunan Başkan Ali Koç, hedeflerini yabancı bir hocayla gerçekleştireceğine inanıyor.

Arsene Wenger

EN GÜÇLÜ ADAY ARSENE WENGER
Sportif Direktör Damien Comolli ve Başkan Ali Koç’la iyi ilişkileri olan Arsene Wenger’in ismi kulislerde geçiyor. Arsenal’den sonra kulüp çalıştırmayan Arsene Wenger’in Fenerbahçe’de çalışmak istediğiyle ilgili de net bir bilgi yok. Ancak Koç ve Comolli’nin arzuladığı isim Arsene Wenger. Kulübün felsefe değişikliğine ihtiyacı olduğunu düşünen Başkan Koç’un yine İngiltere’den alternatifleri de var. Başkan Ali Koç’un ‘Camiaya sesleniş’ten önce yeni hocayı açıklaması bekleniyor.

ERSUN YANAL’A ULAŞILAMIYOR
8 Aralık’ta Kuşadası’nda bir panele katılacak deneyimli çalıştırıcı Ersun Yanal’ın da telefonlarına ulaşılamıyor. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Ersun Yanal ismine sıcak bakmadığı da biliniyor. Taraftarların yoğun ‘Ersun Yanal’ isteği karşısında da Başkan Ali Koç, gönülleri kırmak istemiyor. Ancak bu ay gerçekleşecek ‘Camiaya sesleniş’ programında da ‘Ersun Yanal’ konusu hakkında da detaylı bir açıklama yapması kuvvetle muhtemel. (Akşam)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
kimi getirirsen getir artık sana inancımız azaldı. Fenerbahçeli Oğlum,yegenim, küçük yaştaki her çocuk sizin yönetim anlayışınız yüzunden artık fenerbahceliyim diyemiyor. lutfen bizi rezil ettiniz Syn Ali koc. ıgrenç bir futbol oynuyoruz sayenizde. çekilin bırakın
Arsene dahi gelse kurtaramaz bu takımı. Çünkü FB formasını giymeyi hak etmeyen ruhsuzlar var takımda.
jokey en iyi olsun bindir eşşeğe gene sonuncu
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