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Ali Koç'un özel jeti durmuyor! Şimdi de o adaya indi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı... İşte o adada tatil yapan dünya yıldızı

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken Sarı-Lacivertliler birçok isimle temaslarını da sürdürüyor. Taraftarların da yakından devam takip ettiği transfer sürecinde Ali Koç'un özel jeti de yeni transferleri İstanbul'a getirmek için kullanılırken jetin son olarak indiği adres taraftarları oldukça heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Ali Koç'un özel jeti durmuyor! Şimdi de o adaya indi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı... İşte o adada tatil yapan dünya yıldızı
Berker İşleyen

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun ardından Real Madrid'in yıldız oyuncusu Brahim Diaz'ı transfer listesine aldı. Galatasaray'ın Victor Osimhen ve Sane hamlelerine karşılık, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü bir yıldıza imza attırarak öne geçme hedefinde Brahim Diaz ismi öne çıktı.

BAŞKANIN UÇAĞI IBIZA'YA İNDİ

Ali Koç un özel jeti durmuyor! Şimdi de o adaya indi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı... İşte o adada tatil yapan dünya yıldızı 1

Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç'un transferlerde kullandığı KOC01 uçağını takibe aldı ve uçağın İspanya'nın tatil bölgesi Ibiza'ya hareket ettiği tespit edildi.

IBIZA'DA TATİL YAPAN 3 YILDIZ VAR

Ali Koç un özel jeti durmuyor! Şimdi de o adaya indi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı... İşte o adada tatil yapan dünya yıldızı 2

Aynı dönemde Brahim Diaz'ın sosyal medya paylaşımlarından Ibiza'da tatilde olduğu anlaşılınca, transfer görüşmesi ihtimali taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Ibiza'da tatil yapan diğer yıldız isimler arasında Asensio ve Rodrygo da bulunuyor.

Uçağın Ibiza'ya iniş nedeni henüz netleşmese de, Fenerbahçe taraftarları Brahim Diaz transferiyle ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyor.

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