SPOR

Ali Koç'un transfer listesi belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2018 07:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de yeni başkanın belli olmasıyla birlikte gözler transfere çevrildi. Şampiyonluk özlemine son verecek ve 'hücum futbolu' oynayacak iddialı bir kadro kurmak isteyen başkan Ali Koç'un önünde 110 futbolcudan oluşan bir liste olduğu belirtiliyor.

Koç'un daha önce anlaştığı bir İngiliz firmanın her mevki için 10 futbolcu izlediği ve bu isimleri; yaş, kariyer, maaş, bonservis ücreti gibi bölümlerde raporlayarak yönetime sunduğu öğrenildi.

Barcelona'da 3 tane oyuncu gelme ihtimali var

1 / 6

Yeni teknik direktör belirlendikten sonra transfer için düğmeye basılması bekleniyor. Alınacak isimlerin ağırlıkla belirlenen bu listeden olacağı, teknik direktöre sadece mevkinin sorulup, listedeki oyuncular içinden seçim yapmasının isteneceği ifade ediliyor.

Yeni teknik direktör belirlendikten sonra transfer için düğmeye basılması bekleniyor. Alınacak isimlerin ağırlıkla belirlenen bu listeden olacağı, teknik direktöre sadece mevkinin sorulup, listedeki oyuncular içinden seçim yapmasının isteneceği ifade ediliyor.
2 / 6

Ali Koç'un koyduğu kriter gereği yaşlı yıldızlar yerine daha çok genç, yetenekli ve gelecek vaat eden, ileride satıp parasal olarak geri dönüş sağlayacak oyuncular transfer edilecek.

Ali Koç'un koyduğu kriter gereği yaşlı yıldızlar yerine daha çok genç, yetenekli ve gelecek vaat eden, ileride satıp parasal olarak geri dönüş sağlayacak oyuncular transfer edilecek.
3 / 6

Ali Koç, transfer edilecek oyuncuları sır gibi gizlerken, eski yönetici Selim Soydan, "Ali Koç'un Barcelona'dan 3 tane oyuncu alma ihtimali var. Böyle bir durum olduğunu iyi bir yerden duydum'' dedi. Bu durum taraftarları heyecanlandırdı. Koç'un Barcelona Kulübü ile sıcak ilişkileri var.

Ali Koç, transfer edilecek oyuncuları sır gibi gizlerken, eski yönetici Selim Soydan, "Ali Koç'un Barcelona'dan 3 tane oyuncu alma ihtimali var. Böyle bir durum olduğunu iyi bir yerden duydum'' dedi. Bu durum taraftarları heyecanlandırdı. Koç'un Barcelona Kulübü ile sıcak ilişkileri var.
4 / 6

Yeni yönetimin önündeki en büyük engel UEFA kıskacı. Finansal Fair Play anlaşması gereği sarı-lacivertli kulüp gelir elde etmeden oyuncu alamıyor.

Yeni yönetimin önündeki en büyük engel UEFA kıskacı. Finansal Fair Play anlaşması gereği sarı-lacivertli kulüp gelir elde etmeden oyuncu alamıyor.
5 / 6

Zararını da önümüzdeki sezon sıfıra düşürmek zorunda.

Zararını da önümüzdeki sezon sıfıra düşürmek zorunda.
6 / 6

Bu nedenle Ali Koç'u zorlu bir süreç bekliyor. Koç'un transfer için kaynağı kulübe sponsorlarla nakit girişi sağlayarak oluşturacağı belirtiliyor. (FOTOMAÇ)

Bu nedenle Ali Koç'u zorlu bir süreç bekliyor. Koç'un transfer için kaynağı kulübe sponsorlarla nakit girişi sağlayarak oluşturacağı belirtiliyor. (FOTOMAÇ)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali koç

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde travma geçirdiği için hatalı gol yediği doğrulandı!

Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde travma geçirdiği için hatalı gol yediği doğrulandı!

Aziz Yıldırım seçimi kaybedince helva dağıttı!

Aziz Yıldırım seçimi kaybedince helva dağıttı!

Belhanda'dan Slovakya'ya şık gol!

Belhanda'dan Slovakya'ya şık gol!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Koç'tan Aykut Kocaman kararı

Ali Koç'tan Aykut Kocaman kararı

Ali Koç'un transfer listesi belli oldu

Ali Koç'un transfer listesi belli oldu

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Selahattin Baki Sheffield United'daki görevini bırakıp Fenerbahçe yöneticisi oldu

Selahattin Baki Sheffield United'daki görevini bırakıp Fenerbahçe yöneticisi oldu

Aziz Yıldırım seçimi kaybedince helva dağıttı!

Aziz Yıldırım seçimi kaybedince helva dağıttı!

Muharrem İnce Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu söyledi!

Muharrem İnce Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu söyledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.