Ali Koç'un transfer listesi belli oldu

Koç'un daha önce anlaştığı bir İngiliz firmanın her mevki için 10 futbolcu izlediği ve bu isimleri; yaş, kariyer, maaş, bonservis ücreti gibi bölümlerde raporlayarak yönetime sunduğu öğrenildi.

Barcelona'da 3 tane oyuncu gelme ihtimali var

1 / 6 Yeni teknik direktör belirlendikten sonra transfer için düğmeye basılması bekleniyor. Alınacak isimlerin ağırlıkla belirlenen bu listeden olacağı, teknik direktöre sadece mevkinin sorulup, listedeki oyuncular içinden seçim yapmasının isteneceği ifade ediliyor.

2 / 6 Ali Koç'un koyduğu kriter gereği yaşlı yıldızlar yerine daha çok genç, yetenekli ve gelecek vaat eden, ileride satıp parasal olarak geri dönüş sağlayacak oyuncular transfer edilecek.

3 / 6 Ali Koç, transfer edilecek oyuncuları sır gibi gizlerken, eski yönetici Selim Soydan, "Ali Koç'un Barcelona'dan 3 tane oyuncu alma ihtimali var. Böyle bir durum olduğunu iyi bir yerden duydum'' dedi. Bu durum taraftarları heyecanlandırdı. Koç'un Barcelona Kulübü ile sıcak ilişkileri var.

4 / 6 Yeni yönetimin önündeki en büyük engel UEFA kıskacı. Finansal Fair Play anlaşması gereği sarı-lacivertli kulüp gelir elde etmeden oyuncu alamıyor.

5 / 6 Zararını da önümüzdeki sezon sıfıra düşürmek zorunda.