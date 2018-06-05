Ali Koç'un transfer listesi belli oldu

Koç'un daha önce anlaştığı bir İngiliz firmanın her mevki için 10 futbolcu izlediği ve bu isimleri; yaş, kariyer, maaş, bonservis ücreti gibi bölümlerde raporlayarak yönetime sunduğu öğrenildi.
Barcelona'da 3 tane oyuncu gelme ihtimali var
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Yeni teknik direktör belirlendikten sonra transfer için düğmeye basılması bekleniyor. Alınacak isimlerin ağırlıkla belirlenen bu listeden olacağı, teknik direktöre sadece mevkinin sorulup, listedeki oyuncular içinden seçim yapmasının isteneceği ifade ediliyor.
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Ali Koç'un koyduğu kriter gereği yaşlı yıldızlar yerine daha çok genç, yetenekli ve gelecek vaat eden, ileride satıp parasal olarak geri dönüş sağlayacak oyuncular transfer edilecek.
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Ali Koç, transfer edilecek oyuncuları sır gibi gizlerken, eski yönetici Selim Soydan, "Ali Koç'un Barcelona'dan 3 tane oyuncu alma ihtimali var. Böyle bir durum olduğunu iyi bir yerden duydum'' dedi. Bu durum taraftarları heyecanlandırdı. Koç'un Barcelona Kulübü ile sıcak ilişkileri var.
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Yeni yönetimin önündeki en büyük engel UEFA kıskacı. Finansal Fair Play anlaşması gereği sarı-lacivertli kulüp gelir elde etmeden oyuncu alamıyor.
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Zararını da önümüzdeki sezon sıfıra düşürmek zorunda.
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Bu nedenle Ali Koç'u zorlu bir süreç bekliyor. Koç'un transfer için kaynağı kulübe sponsorlarla nakit girişi sağlayarak oluşturacağı belirtiliyor. (FOTOMAÇ)
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