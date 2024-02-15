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Ali Koç ve Dursun Özbek kapalı kapılar ardında anlaşma sağladı! Bu saatten sonra TFF'ye karşı tek yumruk olacaklar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.02.2024 08:00 | Son Güncelleme:
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Süper Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli olmak üzere... Önümüzdeki üç sezonun yayıncısını seçebilmek için ihaleye giren TFF'ye karşı Galatasaray ve Fenerbahçe birleşme kararı aldı.

Ali Koç ve Dursun Özbek kapalı kapılar ardında anlaşma sağladı! Bu saatten sonra TFF'ye karşı tek yumruk olacaklar...

Süper Lig'de beIN Sports'un 3 sezonluk dönemi sonrası yeni ihale sonuçlanmak üzere... beIN SPORTS, Süper Lig yayın ihalesini yeniden almak için TFF'ye son teklifini iletmişti. Saran Medya'nın teklifine cevap vermeyen TFF'ye Galatasaray ve Fenerbahçe'den tepki geldi.

KULÜPLER BİRLİĞİ TEPKİ GÖSTERDİ

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Saran Medya, yayın ihalesinde yeniden devreye girdi ve beIN Sports’un teklifinin üzerine çıktı. 140 milyon euro'luk teklif sunan Saran Medya büyük bir sürprize imza atarak beIN Medya'nın önüne geçti

Kulüpler Birliği, şartnameye uygun şekilde euro ile en yüksek teklifi yapan ve teminat mektubu veren Saran Medya’nın teklifine geri dönüş olmamasından dolayı sert tepki gösterdi.

ALİ KOÇ VE DURSUN ÖZBEK ANLAŞTI

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Bu olayın hemen ardından telefonla görüşen Ali Koç ve Dursun Özbek, TFF'ye karşı anlaşma sağladı. Daha yüksek olan teklifin kabul edilmesi için baskı yapılmasını planlayan ikili diğer takımları da ikna etti.

PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANIYORLAR

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Yayın İhalesi Komisyonu, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Süper Lig ve TFF 1'inci Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin İhale Genel Şartnamesi 24'üncü maddesi uyarınca yayın ihale süreci ile ilgili tekliflerin açılması sonrası ihale şartnamesi gereği tekliflerin değerlendirilmesi için toplanacak.

Açıklamada ayrıca ihale sürecinin daha önce açıklandığı gibi 29 Şubat tarihinde tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

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