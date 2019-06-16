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Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.06.2019 17:32 | Son Güncelleme

Ali Koç ve yönetimi, Fenerbahçe Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu'nda ibra edildi.

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı. Yönetim ve denetleme kurulu olarak iki ayrı oylama sonunda 5 Haziran - 31 Aralık 2018 tarihlerindeki Ali Koç yönetimi ve denetimi oy birliği ile ibra edildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dilen fener. Pardon diren olacaktı.asdasadsd
Ali Koç feneri batıracak. Murat sağlamı alarak 2. Lige hazırlık yapıyor
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