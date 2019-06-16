Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı. Yönetim ve denetleme kurulu olarak iki ayrı oylama sonunda 5 Haziran - 31 Aralık 2018 tarihlerindeki Ali Koç yönetimi ve denetimi oy birliği ile ibra edildi.
Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi
PSG'den sürpriz transfer kararı
İsrail'den, Filistin'e futbol engeli
Ağaoğlu'ndan Yusuf ve Abdulkadir açıklaması
'Taraftarın alnını asla yere değdirmeyeceğiz'
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Trabzon'la anlaşamadı! Fenerbahçe'ye gidiyor
Brezilya galibiyetle başladı
'Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyoruz'
Göztepe Rodallega yarışına girdi
Roma'yı şampiyon yapan Türk
Efsaneler Milan'a döndü
Real Madrid'den sürpriz transfer
Denizli, Stachowiak'ı bırakmadı
Burak Yılmaz transfer kararını verdi!
Beşiktaş istedi, Avrupa'ya gidiyor!
Ozan Kabak'a müthiş teklif!
Okuyucu Yorumları 2 yorum