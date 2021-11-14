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Ali Koç: Zil takıp oynayanlar mutsuz olacaklar

14.11.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol takımı için açıklamalarda bulundu.

Ali Koç: Zil takıp oynayanlar mutsuz olacaklar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hamburg Fenerbahçeliler Derneği'nin 20. kuruluş yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

İşte Koç'un öne çıkan sözleri;

"ŞAMPİYONLUKLAR HEP ZORLU OLMUŞTUR"

"Şampiyonluk diğer kulüpler için 1'se Fenerbahçe Spor Kulübü için 5 zordur. Elde ettiğimiz bütün şampiyonluklar, büyük mücadeleler sonunda olmuş şampiyonluklardır, bir tanesi hariç. Bu durum Fenerbahçe'nin büyüklüğünde diye övünsek mi, bu nasıl bir haksızlık acaba diye kendi kendimize dövünsek mi bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin başarıları diğer camialara göre çok daha zor, çetrefilli olmuştur."

"3 KEZ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR"

"Akıntılara, rüzgara, fırtınalara karşı olmuştur ve tarih boyunca böyle olmuştur. Sadece sportif başarı değil, Fenerbahçe tarihi boyunca 3 kez kapatılmaya çalışılmış ve her seferinde taraftarı sokaklara dökülmüş, kendi evladını sahipleniyormuş gibi bu kulübü sahiplenmiştir. En yakın örneği de 2011'de. Ama bir yandan başka bir camia yoktur ki kendi kendini dibe kendi mensupları tarafından bu kadar aşağı çeken. Bu da bize has bir şey. Bu da pek övünülecek bir şey değil."

"FENERBAHÇE'YE EN ÇOK ZARAR VEREN..."

"Diğer camialara baktığım zaman eski yöneticiler olsun, sporcu yorumcuları olsun, o camiaya mensup medya muhabirleri olsun hep kendi camialarını sahiplenirler hatta toz kondurmazlar. Hele federasyondaki mensupları. Mensup diyorum. Ne demek istiyorum? Biz federasyona kimseyi vermedik isim olarak. Ama teamül bir kulüpten 3'er tane, amatörlerden bir tane… Onun bir yapısı var. Bizim zamanımızda veya bizden önce. Ne hikmetse Fenerbahçe'ye en çok zarar veren federasyonlardaki Fenerbahçeliler olmuştur. Bunu başka kulüplerde göremezsiniz. Yanına bile yaklaşmaz. Dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başarı sağlayabilmesi için diğer kulüplere nazaran en çok kenetlenmeye, birlik ve beraberliğe, taraftarının elini taşını altına koyması gereken kulüplerden bir tanesidir. Kulübüdür, bir tanesi değil. Kulübüdür. Bunu unutmayın."

"AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEDİ"

"Sözlerime son vermeden önce biraz da sizleri, bizleri, hepimizi üzen futbol takımımızdan bahsedeceğim. Son 2 sezon da olduğu gibi bu sezona da çok güzel başladık, 7.hafta itibarıyla liderdik. Sonra 4 hafta geçti… Yani 7.haftada bundan sonraki 4 hafta için en kötü tabloyu çiz deseniz aklımızın ucundan geçmeyecek şeyler oldu. Hiç abartmadan, sizin gönlünüzü hoş tutmak için değil, inandığımız bir şey söylüyorum."

"MUTSUZ OLACAKLAR"

"Kağıt üzerinde takımımız, bugün bence, bizce, arkadaşlarım da katılıyorlar, Türkiye Ligi'nin en kuvvetli kadrosu ama daha lig başlamadan aşağı çekilmeye başladık. 3 galibiyet aldık, 9 puan, 0 gol yedik, 4.hafta İstanbul'da Sivasspor ile berabere kaldık, daha o gün protestolar başladı. Siz de biliyorsunuz ki futbolun olağan akışına aykırı bir durum. Bu hareketlenmelerin geleceğini zaten biliyorduk. Önemli değil. Önemli olan bizim kazanmamız. Fenerbahçe'nin kazanması, 3 puanları her şeyin üzerindedir. Diğerleriyle biz uğraşırız. Sizden tek ricam, biz inanıyoruz, sizler de inanmaya devam edin. Göreceksiniz, her puan kaybında, her maç kaybında, her olumsuz durumda ortaya çıkan, sosyal medyada aktif olan, her olumsuz maç sonunda zil takıp oynayanlar inşallah Allah'ın izniyle çok mutsuz olacaklar."

"BU BÖYLE GİTMEYECEK"

"Ben ve arkadaşlarımın, sizin gibi insanların samimi çabaları, çalışmaları, gayretleri, niyetleri… Ben insanı hep niyetiyle ölçerim, sadece iyi futbolcu mu diye bakmam, iyi insan mı diye de bakarım. Çocuklarıma tek öğrettiğim şey iyi insan olmaktır. Bunun bir karşılığı olacak. Bu böyle gitmeyecek. Yaşadığımız bu talihsizlikler, bizim de beceriksizliklerimiz var tabii ama bu böyle gitmeyecek, bir yerde bu dönecek. Onun için inanmaya, desteklemeye, biz olalım olmayalım Fenerbahçe'yi 1 dakika dahi yalnız bırakmamaya lütfen öncelik verin, azami gayret gösterin. Sizden tek ricam bu."


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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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