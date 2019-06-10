Ali Muhammed'in performansı göz kamaştırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i 73-56 yenen Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçerek avantaj elde etti. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, play-off final serisinin ilk müsabakasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ilk yarısını 42-32 önde tamamladı. İkinci yarıda Anadolu Efes'in de oyundan düşmesiyle üstünlüğünü arttıran sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 17 sayı farkla (73-56) galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Final serisindeki ikinci karşılaşma, 11 Haziran Salı günü saat 18.45'te yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

GALİBİYET SAYILARI EŞİTLENDİ

Fenerbahçe Beko, bu sezon Anadolu Efes karşısında 4. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, THY Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynadığı 8. maçta dördüncü kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki diğer 4 müsabakayı ise Anadolu Efes kazandı.

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