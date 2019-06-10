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Ali Muhammed'in performansı göz kamaştırdı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 10.06.2019 09:02 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertli takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i 76-53 yenerek 1-0 öne geçti ve avantaj yakaladı. Fenerbahçe Beko'da 22 sayı kaydeden Ali Muhammed, galibiyette başrolü üstlendi.

Ali Muhammed'in performansı göz kamaştırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i 73-56 yenen Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçerek avantaj elde etti. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, play-off final serisinin ilk müsabakasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ilk yarısını 42-32 önde tamamladı. İkinci yarıda Anadolu Efes'in de oyundan düşmesiyle üstünlüğünü arttıran sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 17 sayı farkla (73-56) galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Final serisindeki ikinci karşılaşma, 11 Haziran Salı günü saat 18.45'te yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

GALİBİYET SAYILARI EŞİTLENDİ

Fenerbahçe Beko, bu sezon Anadolu Efes karşısında 4. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, THY Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynadığı 8. maçta dördüncü kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki diğer 4 müsabakayı ise Anadolu Efes kazandı.

ALİ MUHAMMED'İN PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRDI

Fenerbahçe Beko'nun ABD asıllı milli oyuncusu Ali Muhammed, Anadolu Efes karşısında sergilediği performansla galibiyette başrolü üstlendi. Kaydettiği 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan 36 yaşındaki Ali Muhammed, 2 sayılık atışlarda 8'de 5, 3 sayılıklarda ise 7'de 4 isabet sağladı. Sarı-lacivertli takımda kaptan Melih Mahmutoğlu 17, Ahmet Düverioğlu ise 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Anadolu Efes'te ise Vasilije Micic 16, Sertaç Şanlı ise 10 sayı üretti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beko anadolu efes Ali Muhammed

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