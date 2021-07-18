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Ali Naibi: Güçlenmeye devam edeceğiz

18.07.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi, takımdan giden oyuncuların yerine kaliteli transferler yapacaklarını ifade ederek, "Taraftarımız endişelenmesin. Güçlenmeye devam edeceğiz" dedi.

Ali Naibi: Güçlenmeye devam edeceğiz

Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi, yeni sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedeflediklerini söyledi. Ali Naibi, "Aramızdan ayrılan futbolcular oldu. Aramıza yeni katılacak isimler olacak. Bundan sonra daha çok katılan olacak. Tüm bunlar plan dahilinde gelişiyor. Güçlenmeye devam edeceğiz. Hala da takıma katmak istediğimiz bir iki oyuncu daha var. Görüşmelerimiz sürüyor. Umarım güçlü bir kadro oluşturacağız" dedi.

Ali Naibi, "Taraftarlarımızından bu konuda sabır bekliyoruz. Son 2 sezonda başarısız olmuş bir kadro var. Buradan ayrılanların kulübe ekonomik katkısı da oluyor. Planlarımız doğru bir şekilde devam ediyor. Taraftarımız hiç merak etmesin. Transfer süreç işi. Ne kadar beklerseniz o kadar avantajlı isimler yakalayabilirsiniz. Önümüzde bir lig maçımız var. O zamana kadar eksiklerimizi gidermek istiyoruz" cümleleri kurdu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor
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