SPOR
  4. Ali Ravcı: Guilherme için gelen resmi bir teklif yok

Ali Ravcı: Guilherme için gelen resmi bir teklif yok

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 06.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligin ilk yarısında gösterdiği performansla dikkat çeken Guilherme için kendilerine gelen resmi bir teklif olmadığını söyledi.

Ali Ravcı: Guilherme için gelen resmi bir teklif yok

Kulüp televizyonuna transfer ve kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Ravcı, transferde üzerinde çalıştıkları isimlerin olduğunu söyledi.

Transferin en çok konuşulan ismi Guilherme’ye resmi bir teklifin gelmediğini kaydeden Ravcı, "Guilherme için gelen herhangi resmi bir teklif yok. Daha önce de söyledim, menajerler aracılığıyla bir görüşme olmuş olsaydı ondan da haberimiz olurdu. Kulübümüz son yıllarda transfer politikalarında oldukça başarılı işler yaptı. Bugün kadromuzda bulunan birçok futbolcu kulübümüzün başarılı çalışmalarının ürünüdür. Futbolcularımıza taliplilerin çıkması bizim ne kadar doğru işler yaptığımızın en büyük göstergesidir bana göre. İnşallah bu başarımızı bu devre arasında da sürdürmek istiyoruz. Transferde üzerinde çalıştığımız isimler var. Tabi kulübümüzün ekonomik dengelerini bozmayacak adımlar atmaktan yanayız" şeklinde konuştu.

"KAMPIMIZ VERİMLİ GEÇİYOR"

Antalya’da kamp çalışmalarının sürdüğünü de belirten Ravcı, "Antalya Belek’te oldukça güzel bir ortamda kamp çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde girebilmek. Bu anlamda Hocamız Sergen Yalçın yönetiminde günde çift idman temposuyla güç depoluyoruz. Burada ayın 11’inde bir hazırlık maçımız olacak. Daha sonra kupa maçı için Sivas’a geçeceğiz. Umarım oradan alacağımız güzel bir sonuçla ligin ikinci yarısına başlarız" diye konuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler
Yeni Malatyaspor'da 2 isimle yollar ayrıldıYeni Malatyaspor'da 2 isimle yollar ayrıldı
Yeni Malatyaspor'dan flaş Guilherme açıklamasıYeni Malatyaspor'dan flaş Guilherme açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Guilherme Yeni Malatyaspor Ali Ravcı

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Taraftarlar kaleciyi hastanelik etti

Taraftarlar kaleciyi hastanelik etti

F.Bahçe'de ayrılık an meselesi

F.Bahçe'de ayrılık an meselesi

Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması

Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması

İtalyanlar Beşiktaşlıyı istiyor!

İtalyanlar Beşiktaşlıyı istiyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Guilherme'den transfer açıklaması

Guilherme'den transfer açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Umut Bulut'tan sürpriz transfer

Umut Bulut'tan sürpriz transfer

''Kimse bizden iyi futbol beklemesin!''

''Kimse bizden iyi futbol beklemesin!''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Ravcı: Guilherme için gelen resmi bir teklif yok

Guilherme için teklif açıklaması

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Yiğithan Güveli ve Rahman Buğra Çağıran

Yeni Malatyaspor'da 2 isimle yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'dan flaş Guilherme açıklaması

Yeni Malatyaspor'dan flaş Guilherme açıklaması

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma ile sözleşme uzattı

Bifouma ile sözleşme uzatıldı

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme transferi için açıklama

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme transferi için açıklama

Guilherme'den Beşiktaş yanıtı: Malatya'da çok mutluyum

Yıldız futbolcudan Beşiktaş yanıtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.