Montella'dan Çizme'yi sallayan itiraflar! Kovulma iddiası, İtalya korkusu ve olay Kenan Yıldız kehaneti...

A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'ndeki dev sınavlar öncesinde ülkesinin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu! İtalyan hoca; ay-yıldızlı ekibin hedeflerinden, koltuğunun sallandığı kriz günlerine ve genç yeteneklere kadar birçok konuda tüm gerçekleri masaya yatırdı.

"İTALYA'DAN ÖDÜM KOPUYOR!"

Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde boy gösterecek olan Millilerimizin hedefini "çeyrek final" olarak belirleyen Montella, kendi ülkesiyle eşleşmekten ne kadar çekindiğini açıkça itiraf etti. Duygusal bir çöküş yaşamaktan korktuğunu gözler önüne seren tecrübeli çalıştırıcı, "Herkesle karşılaşmak isterdim ama İtalya hariç! Hele ki birkaç gün içinde iki kez... Çok heyecanlanacağım, biliyorum" sözleriyle dikkat çekti. Avrupa'nın devleriyle boy ölçüşeceklerini belirten İtalyan hoca, grupta şu an için 'dördüncü güç' konumunda olduklarını ve kendi yollarını açmaları gerektiğini vurguladı.

TFF İTİRAFI: "GÖREVDEN ALINABİLİRDİM!"

Amerika turunda alınan felaket sonuçların ardından koltuğu ciddi şekilde sallanan ve eleştiri oklarının hedefi olan Montella, o kriz dolu günleri de ilk kez anlattı. İstifa veya kovulma söylentilerini doğrulayan teknik adam, "Sonuçlara bakıldığında kesinlikle iyi gitmedi. Görevden alınabilirdim! Ancak federasyon beni o iki maç için değil, tüm çalışmalarım için değerlendirdi ve geleceğe baktı. Avrupa Şampiyonası'nda harika bir performans sergiledik ve 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldık" diyerek ipten nasıl döndüğünü resmen açıkladı.

"FRANSA'YA ULAŞILAMAZ, MANCINI DOĞRU KİŞİ"

Rakipler hakkında çarpıcı analizler yapan Montella, Zidane ile yeniden coşku yakalayan Fransa'nın kadro kalitesine sadece İspanya ve Portekiz'in kafa tutabileceğini iddia etti. İtalya'nın başına geçen eski takım arkadaşı Roberto Mancini'ye de övgüler yağdıran tecrübeli hoca, "Ona inanıyorum, İtalya’yı yeniden zirveye taşıyacak deneyime sahip" ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ İÇİN TARİHİ KEHANET!

Görüşmenin en flaş bölümü ise Juventus'ta fırtınalar estiren milli gururumuz Kenan Yıldız hakkındaydı! Genç yeteneği İtalyan efsaneleri Baggio ve Del Piero ile kıyaslayan Montella, dünyayı ayağa kaldıracak şu kehanette bulundu: "Del Piero ilk başladığında da Baggio ile karşılaştırılıyordu. Kenan'ın devasa bir potansiyeli var. Hiç şüpheniz olmasın, Kenan Yıldız dünyanın en iyilerinden biri olacak! Belki bugün klasik bir 10 numara değil ama o yaşlarda insan dönüşür."