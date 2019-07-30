Ali Ravcı: Ljubljana karşısında turu geçmek için sahaya çıkacağız

Sarı-kırmızılı takımın sportif direktörü Ali Ravcı, Olimpija Ljubljana ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçına tur için çıkacaklarını söyledi. Perşembe akşamı Slovenya’da oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı öncesi İHA muhabirine konuşan Ravcı, ilk maçtaki dezavantajlarının ikinci maç için geçerli olmadığını ifade etti.

"İKİNCİ MAÇTA DAHA İYİ BİR YENİ MALATYASPOR İZLETECEĞİZ"

Sahalarında oynadıkları ilk maçta avantajlı bir skor elde edemediklerini kaydeden Ravcı, “UEFA Avrupa Ligi'nde sahamızda oynadığımız ilk maçta bazı dezavantajlarımız vardı. Elbette ki en başta rakibin fiziksel olarak daha hazır olması ve bizim hazır olmamamız durumu var. Bir diğer neden de yeni bir takım oluşumuz. İlk kez yan yana oynayan arkadaşlarımız vardı ve fiziksel olarak yüzde 50-55’lik bir gerçeklikle sahaya çıktık. İlk müsabakadan sonraki süreç bizim ikinci maça daha iyi hazırlanmamız ve takımdaki oyuncuların daha fazla kaynaşması açısında iyi geçti diyebilirim. Açıkçası ilk maçtaki Yeni Malatyaspor’dan daha iyi bir takım izleteceğimizi söyleyebilirim. Rakibimiz karşısına tur için çıkacağız” dedi.