Ali Şafak Öztürk: Kazanmak için oynayacağız

Süper Lig'in 9. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden iki takımın karşılaşması Antalya Stadyumu'nda 19.00'da oynanacak. Maçı Özgür Yankaya yönetecek. Antalya derbisi olarak adlandırılan karşılaşmada iki takım da sahaya galibiyet için çıkacak. Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ligdeki ilk karşılaşmasında 5 haftalık galibiyet özlemine son vermeyi istiyor. Aytemiz Alanyaspor ise liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

"ELİMİZDEN GELENİ HER ZAMAN YAPACAĞIZ"

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya şehrinin iki takımı ve iyi ilişkileri bulunan iki dost kulübün maçına ev sahipliği yapacaklarından bahsetti. Aytemiz Alanyaspor'un sportif başarılarının iyi gittiğine değinen Öztürk, teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetimindeki ilk karşılaşmanın takımda motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Öztürk, "Alanya, Antalya aynı şehrin iki takımı. Aytemiz Alanyaspor sportif anlamda iyi gidiyor. İyi ilişkilerimizin bulunduğu kulüp. Elimizden geleni her zaman yapacağız. Yeni hocamız motivasyon kaynağı oluyor. İyi bir takımız. Kazanmaya oynayacağız ve inşallah kazanırız" diye konuştu.