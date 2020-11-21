Amilton: Ersun Yanal saygı duyulan bir isim

Antalyaspor formasını geçen sezon en fazla giyen isim olan Amilton, "Geçen sezon benim adıma çok pozitif geçti. Bana bu kadar süre veren Tamer hocama teşekkür ediyorum. Bana güvendi ve ben de onu mahcup etmemeye çalıştım. Futbolda değişim var, bugün buradasınız yarın başka bir yerde. Kulüpte de bir değişim oldu. Geçen sezon bana verilen şansı iyi değerlendirdim" diye konuştu.

"ERSUN YANAL ÖNEMLİ, SAYGI DUYULAN ÖNEMLİ BİR İSİM"

Antalyaspor'a ve Süper Lig'e alıştığını söyleyen Amilton, "2 sezondur buradayım ve buradaki yapıya ve futbol atmosferine alıştım. Şimdi bir değişim oldu, Ersun Yanal çok fazla saygı duyulan, çok önemli bir isim. Geçmişte elde ettiği başarılar ve onunla çalışmak bizim için de bir avantaj. Antalyaspor'un hedefi hep üst seviyeye çıkmak" şeklinde konuştu.

"ANTALYA HARİKA BİR ŞEHİR"

Antalya'da yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Amilton, "Antalya harika ve muhteşem bir şehir. İnsanlarının da sıcaklığı, rahatlığı ve havası Brezilya'ya benziyor. Ailem burada çok mutlu. Takımla deplasmanlara gittiğinizde ister istemez bir kıyaslama yapıyorsunuz, Antalya Türkiye'nin en güzel şehri" dedi.