Ali Şafak Öztürk: Nazım Sangare için resmi teklif yok

Spor Arena'nın Instagram canlı yayınına katılan Öztürk, Süper Lig'in başlama durumu, koronavirüs ve transfer konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"KULÜPLERİN ÇEKİNCESİ VAR"

"Kulüpler Birliği'nde bu konuyu fazlasıyla konuştuk genel anlamda bazı kulüplerin çekincesi var. Büyük senaryoda oynatma düşüncesi var biz buna karşı olmadığımızı ama doğru tedbirlerin alınması gerektiği şeklinde görüş belirttik. Şu an nasıl sorunlar olabilir öngöremiyoruz ben daha genel bir karar bekliyordum, UEFA veya FIFA’dan bir karar almasını bekliyordum çünkü Avrupa maçları var."

"BENCE SÜREÇ UZAYACAK"

"Maçlara başlamayı deneyeceğiz ama süreç bence uzayacaktır. Söylendiği tarihlerde oynanacak mı göreceğiz. Bize oynayın denirse biz buna da varız. Bugün (dün) COVID-19 testleri yaptık sonuçlar yarın (bugün) çıkacak biz de herkes gibi bu sonuçları bekliyoruz. Riskler arttıkça insanların tedirginliği de artacak ancak oynanıp paranın dönmesi lazım ki insanlar hayatlarına devam edebilsin."

"KULÜPLER BİR DARBE YEDİ"

"Kulüplerin bütçesinde bir daralma olacak. Türk futbolu etkilenecek. Kulüpler bir darbe yedi. Sponsorluklar, maç hasılatları gibi eksiler olacak. Maçlar oynansa bile zarar olacak. Küresel bir sıkıntı var ve herkesin gelirleri azalıyor. Kulüplere etki ederse, oyunculara da etki edecektir. Maaşlarda bir azalma olacaktık. Süreç içerisinde göreceğiz."