Ali Şen: Fenerbahçe Avrupa'da şampiyon olacak

Eski Fenerbahçe Kulübü başkanlarından Ali Şen, sarı-lacivertli takımın, İstanbul'da yeni yapılan havalimanına bir gün mutlaka Avrupa şampiyonu olarak ineceğini iddia etti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Fenerbahçeliler Derneğince belediyeye ait kafede "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Ali Şen, dünyanın farklı yerlerinde Fenerbahçe taraftarları olduğunu ve kulübün daha da büyüyeceğini belirterek, mutlaka 1 milyon üyeye ulaşacaklarına inandığını söyledi.

"Yeni havalimanına bir gün mutlaka Avrupa şampiyonu olarak ineceğiz"

Daha önce "Bir gün gelip Yeşilköy Havaalanı'na Avrupa şampiyonu Fenerbahçe inecek" dediğini hatırlatan Şen, "O seneden bu tarafa çok geçti. Şimdi de 3'üncü havaalanına inecek. Büyük yaptılar ki biz oraya sığalım. Yeni havalimanına bir gün mutlaka Avrupa şampiyonu olarak ineceğiz." dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen ise "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü"nün daha da muhteşem olmaya başladığını söyledi. Sosyal medyadan "Yeniden" sloganı ile kampanya başlattıklarını kaydeden Şen, "Yeniden"in taraftarın potansiyelini, kulübün, camianın büyüklüğünü tekrar göstereceğini ifade etti. Ali Şen, 36-37 bin civarında kombine satışının, taraftarın kulübe sahip çıktığının bir göstergesi olduğunu dile getirerek, 4 Haziran'dan itibaren gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.