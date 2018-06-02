SPOR

Ali Şen konuştu! Aziz Yıldırım da kürsüye çıktı ve...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Aziz Yıldırım'a yaptıkları için herkesin teşekkür etmesi gerektiğini belirterek, "Aziz Yıldırım'ın da gönlünden Ali Koç'un geçtiğini düşünüyorum" dedi.

Ali Şen konuştu! Aziz Yıldırım da kürsüye çıktı ve...

Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen, Seçimli Olağan Genel Kurul'da kürsüye çıkarak yaptığı açıklamada, Fenerbahçe başkanlığının ardından her zaman kalp ilişkisinin devam ettiğini söyleyerek, "Allah’ın verdiği son güne kadar da bu ilişki bitmeyecek. Vefa Küçük'ün Divan Başkanı olmasından dolayı çok memnunum. Soyadı Küçük ama kendisi çok büyük bir Fenerbahçeli’dir. Burası daha önce çayırdı. 100 sene geçti. 1908 yılında çayır olan burası şu anda nerelere geldi. Öyle bir kongre yapıyoruz ki, New York Times bunun haberini yapıyor. Bu stadı yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Genel kurul üyelerini kırdı geçirdi

Geriye bakıldığında yanlış ve hataların yapılabildiğini söyleyen Şen, "Kalp kırmalar oluyor. Aziz Yıldırım da benim çok kalbimi kırmıştır ama o hakkı kendisine veriyorum. Kulüplerde görevler gelip geçicidir" dedi. Stadın doğusunun neresi olduğunu soran Ali Şen, başkanlık döneminde birlikte çalıştığı Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün, "Başkanım siz neresi diyorsanız doğu orasıdır" lafının ardından, "Gazeteciler ben başkan olduğum dönemde Vefa Küçük'e gidip, 'Vefa Bey, Ali Şen diktatör galiba. Sizin fikirlerinizi soruyor mu' diye sorular soruyor. Vefa da cevap veriyor, "Bizim hepimizin fikirlerini alır ama sonrasında kendi bildiğini yapar" Görüyorum ki Aziz Yıldırım da aynısını yapıyor" ifadelerini kulandı. Ali Şen'in sözleri sonrasında genel kurul üyeleri uzun süre güldü.

Aziz Yıldırım: "Başkanım ben buradayım"

1947 yılında kulübe para lazım olduğunu ve bir bankadan 100 bin TL borç alındığını söyleyen Ali Şen, "O bankanın sahibi, bugün başkan adayı olan Ali Koç. 70 sene önceden bugünün başkan adayını öngörmüş bankacılar. Aziz Yıldırım’ın yaptığı hizmetleri her zaman takdirle karşıladım. Benim bir rüyam vardı. Türkiye’deki büyük ailelerinin çocuklarının kulüplerde görev almalarıydı bu rüyam. Ali Koç’un başkan adayı olması sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için de büyük şans. Aziz Yıldırım’a 2006 yılından dolayı teşekkür ediyorum. 2006 yılında Ali Koç’u yönetim kuruluna aldı ve bugünleri yaşamamızı sağlayan temelleri Aziz Yıldırım attı. Gelen kişinin daha iyi hizmetler yapmasından gurur duyacağına eminim. Aziz Yıldırım’ın kalbinde de Ali Koç’un olduğunu biliyorum. Aziz Yıldırım’ı Fenerbahçeliler asla unutmayacak" dedi.

Ali Şen konuşmasının ardından Aziz Yıldırım'ın yanına giderek kendisini öptü. Bunun ardından Yıldırım kürsüye gelerek, "Değerli Fenerbahçeliler. Başkan beni öpüyor ama ben buradayım, bir yere gitmiyorum. Rahat olsun" açıklamasını yaptı. Ali Şen, alkışlar ve tezahüratlarla kürsüden indi.

detay-1

detay-2

detay-3


PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Fenerbahçe'de renk seçimi yapıldıFenerbahçe'de renk seçimi yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ali şen ali koç

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Galatasaray'da Garry Rodrigues krizi

Galatasaray'da Garry Rodrigues krizi

Beşiktaş'ta yeni transfer rotası Bryan Ruiz

Beşiktaş'ta yeni transfer rotası Bryan Ruiz

Ali Koç tezahüratlarla karşılandı

Ali Koç tezahüratlarla karşılandı

Fenerbahçe'de kongresinde gerginlik

Fenerbahçe'de kongresinde gerginlik

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Şen konuştu! Aziz Yıldırım da kürsüye çıktı ve...

Ali Şen konuştu! Aziz Yıldırım da kürsüye çıktı ve...

Fenerbahçe'de renk seçimi yapıldı

Fenerbahçe'de renk seçimi yapıldı

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe kongresinde LGS gerginliği

Fenerbahçe kongresinde LGS gerginliği

Vincent Janssen için 17 milyon Euro istiyorlar

Vincent Janssen için 17 milyon Euro istiyorlar

Fenerbahçe kongre üyelerinden güneş önlemi

Fenerbahçe kongre üyelerinden güneş önlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.