Ali Şen konuştu! Aziz Yıldırım da kürsüye çıktı ve...

Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen, Seçimli Olağan Genel Kurul'da kürsüye çıkarak yaptığı açıklamada, Fenerbahçe başkanlığının ardından her zaman kalp ilişkisinin devam ettiğini söyleyerek, "Allah’ın verdiği son güne kadar da bu ilişki bitmeyecek. Vefa Küçük'ün Divan Başkanı olmasından dolayı çok memnunum. Soyadı Küçük ama kendisi çok büyük bir Fenerbahçeli’dir. Burası daha önce çayırdı. 100 sene geçti. 1908 yılında çayır olan burası şu anda nerelere geldi. Öyle bir kongre yapıyoruz ki, New York Times bunun haberini yapıyor. Bu stadı yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Genel kurul üyelerini kırdı geçirdi

Geriye bakıldığında yanlış ve hataların yapılabildiğini söyleyen Şen, "Kalp kırmalar oluyor. Aziz Yıldırım da benim çok kalbimi kırmıştır ama o hakkı kendisine veriyorum. Kulüplerde görevler gelip geçicidir" dedi. Stadın doğusunun neresi olduğunu soran Ali Şen, başkanlık döneminde birlikte çalıştığı Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün, "Başkanım siz neresi diyorsanız doğu orasıdır" lafının ardından, "Gazeteciler ben başkan olduğum dönemde Vefa Küçük'e gidip, 'Vefa Bey, Ali Şen diktatör galiba. Sizin fikirlerinizi soruyor mu' diye sorular soruyor. Vefa da cevap veriyor, "Bizim hepimizin fikirlerini alır ama sonrasında kendi bildiğini yapar" Görüyorum ki Aziz Yıldırım da aynısını yapıyor" ifadelerini kulandı. Ali Şen'in sözleri sonrasında genel kurul üyeleri uzun süre güldü.