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Ali Sunal yeğenini paylaştı! Dayın sana bayılıyor

04.03.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçı Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın bebeği Nova bir yaşına bastı. Nova'ya ilk doğum günü kutlaması, dayısı Ali Sunal'dan geldi.

Ali Sunal yeğenini paylaştı! Dayın sana bayılıyor

2018 yılında nikah masasına oturan Ezo Sunal ve müzisyen Ömer Öztüyen'in kızları Nova bir yaşına girdi. Ali Sunal, yeğeninin doğum gününe özel duygusal bir mesaj yayınladı.

"İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM"

Sosyal medya hesabından yeğeni ile çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sunal, "İlk görüşte aşka inanır mısınız? İşte ben böyle ilk görüşte aşık oldum. Galiba o da bana boş değil. Canım Nova'm ilk yaşın kutlu olsun, daha nice güzel yaşların olsun. Hep beraber büyüyelim güzel kızım. Dayın sana bayılıyor" mesajını yazdı.
Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Sunal, fotoğrafına "Şuna bakar mısınız? Canım yeğenim canım Ezo'mun Ömer'imin aşkı, güzel bebeğim bir yaşında. İyi ki doğdun Nova'cığım" notunu düştü.

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"HER YIL TEKRARLAMAYI DENEYECEĞİM"

Ezo Sunal da kızı omzunda yatarken çektiği selfie'yi şu sözlerle paylaştı:

"Nova'nın doğduğu saatte ev halimizle, olduğumuz gibi, o anda selfie çektim. Nova da tam o an sarıldı. Bunu her yıl tekrarlamayı deneyeceğim, bakalım seneye ne durumda olacağız. Bu geçen yıl için söylenecek çok söz var fakat tek kelimeyle özetlemek gerekirse; minnettarım. İyi ki doğdun Nova."

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Ali Sunal
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