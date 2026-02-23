Teşkilat setinde korkutan kaza: Rabia Soytürk’ün parmağı az kalsın kopuyordu

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat setinden gelen haber hayranlarını endişelendirdi. Teşkilat'ın Hilal'i Rabia Soytürk, aksiyon sahnesi çekimi sırasında talihsiz bir kaza geçirdi.

Yüksek tempolu bir sahnenin çekimleri sırasında yaşanan olayda Soytürk’ün baş parmağının ağır darbe aldığı ve ciddi şekilde hasar gördüğü öğrenildi. Set ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı, ardından genç oyuncunun hızla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

AZ KALSIN KOPUYORDU

Yaşanan kazada oyuncunun parmağının kopma noktasına geldiği ve set ortamında kısa süreli panik yaşandığı ifade edildi. Acil serviste detaylı muayeneden geçirilen Soytürk’e gerekli tıbbi müdahaleler yapıldı.

Rabia Soytürk, tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte taburcu edildi. evinde istirahat eden ve sağlık durumu stabil olan oyuncunun, setlere ne zaman döneceği ise henüz netlik kazanmadı.