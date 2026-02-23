MAGAZİN

Cüneyt Özdemir Meksika'da mahsur kaldı! "Tuhaf gece" diyerek anlattı

İçerik devam ediyor

Meksika'nın en çok aranan suçlusu olan kartel lideri 'El Mencho'nun öldürülmesi sonrası ülke karıştı. Meksika'da tatile gidip mahsur kalan Cüneyt Özdemir yeni paylaşımlarda bulundu.

Meksika’nın en çok aranan suçlularından, gerçek adı Nemesio Oseguera Cervantes olan Nemesio Oseguera Cervantes, bilinen lakabıyla “El Mencho” öldürüldü.

Kartel liderinin öldürülmesi sonrasında Meksika’nın birçok kentinden şiddet ve çatışma haberleri gelmeye başladı. Meksika'da kartelle ordu arasında çıkan çatışmalar sürüyor.

Cüneyt Özdemir Meksika da mahsur kaldı! "Tuhaf gece" diyerek anlattı 1

Meksika'ya tatile giden Cüneyt Özdemir ise otelde mahsur kaldı. Yaşananlara dair paylaşımlar yapan Özdemir son olarak büyükelçilikle iletişimde olduğunu açıklamıştı.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA HERKES UYUYOR"

Gece boyunca peş peşe paylaşımlar yapan Cüneyt Özdemir şu bilgileri verdi:

Cüneyt Özdemir Meksika da mahsur kaldı! "Tuhaf gece" diyerek anlattı 2

"Meksika'da çok tuhaf bir gece... Mesela Guadalajara Hayvanat Bahçesi'nde 1200'den fazla kişi mahsur kalmış durumda. Ve geceyi Hayvanat Bahçesinin otoparkında geçiriyorlar! Meksika'da gece yarısına doğru yaklaşırken eylemler devam ediyor. Sokağa çıkma yasağına herkes uyuyor. Yerel dükkanlar yakılıyor. Tek teselli şu ana kadar turistlerin olduğu otellere müdahale edilmedi. Yani Kartel ilişmedi diyelim... Şimdilik!"

