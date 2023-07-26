Ali Sürmeli Kenan Işık'a 'mafya rolleri'ni sormuş! Yıllar sonra gelen itiraf... "Gözünü açıp da bizi seyretmiyor olabilirsin ama..."

'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi: Pusu', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi çok izlenen dizilerde rol alan Ali Sürmeli, katıldığı bir programda Kenan Işık'la olan anısını yıllar sonra anlattı.

Tiyatro oyunculuğundan sinemaya geçiş dönemini anlatan usta sanatçı, "Devlet tiyatrosunda Kenan Işık yönetmen. Ahmet Uğurlu'nun, 'Yaşar Yaşamaz' oyununda 'Yaşar'ı oynamasını bekliyoruz. Kenan Işık rolü bana verdi. 1975'ten beni tanıyan bir abi. 'Şu anda itibaren hiçbir televizyon dizisinde, sinemada seni görmeyeceğim' dedi. Yaşar Yaşamaz başladı, ödüller aldım, teklifler de geliyor. Yedi sene oynadım. Kenan abi sana sağlıklar diliyorum. Gözünü açıp da bizi seyretmiyor olabilirsin ama sesim sana geliyordur abi" ifadelerini kullandı.

"Kenan Işık bir gün aradı. 'Bir arkadaşım geldi, senin eve de yakın. Hemen yanına git' dedi. Görüşmeye gittim" diyen Ali Sürmeli yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arkadaşı 'Kenan abi seni önerdi. Tipin çok uygun. 'Filmde figüranı oynayacaksın' dedi. Her şeye 'hayır' diyen adam, 'Git bu filmde oyna' demiş. Ben de kabul ettim. 'Düş, Gerçek, Bir De Sinema' filmi ile ödül aldım. Benim için sinema öyle başlamış oldu. Sonra Osman Sınav çağırdı. 'Deli Yürek' dizisinde 'Turgay Atacan'ı oynadım.

KENAN IŞIK'A SORDUĞU SORU DİKKAT ÇEKTİ

Mafya rollerinden sıkıldım. Bir gün Kenan abiye gittim. 'Bu nedir? Mafya dizisi yapan beni çağırıyor' dedim. '75'ten beri beni tanıyorsun. Acaba içimde kötü bir insan var da rol yaparken mi ortaya çıkıyor?' diye sordum. Kenan Işık benim hem abim, hem ustam, hem hocam. 'Ali filmlere bak, iyi adamı oynamak olay, kötü adamı iyi oyunculara oynatırlar' dedi."

