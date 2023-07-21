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41 yıldır doğayla iç içe orada yaşıyor! Ali Sürmeli'nin evi gündem oldu! 13 dönüm arsayı bakın kaça almış

21.07.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Adım Farah gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Ali Sürmeli eğer bir dizide yer almıyorsa şehirden hemen gidiyor. Sürmeli'nin 41 yıldır yaşadığı bölgedeki evi gündem oldu. Ali Sürmeli 13 yıl önce arsasını kaça aldığını da açıkladı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu olarak tanınan Ali Sürmeli şehrin kalabalığında uzakta bir hayat sürüyor. Kuzey Ege'nin en güzel bölgelerinden Assos’ta yaşayan Ali Sürmeli’nin doğayla iç içe evi dikkat çekiyor.

41 yıldır Assos’taki Kadırga Koyu’nda yaşayan Ali Sürmeli yaşadığı hayata dair merak edilenleri anlattı. Bir arsa içinde tek katlı bir ahşap evde yaşayan usta oyuncu çocukluğundan beri sürekli sürgün halinde yaşadığını anlatarak "81 yazında buraya geldim, arkadaşımın evini yapmıştık, elektriği çekiyorum. Biz geldiğimizde sadece eşekler vardı. Ama bir uykusu var, Bingöl'de yaylada yatıyorsun..." dedi.

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AHŞAP EVİNİ NASIL YAPTIĞINI ANLATTI

Deniz Sarı'ya konuk olan Ali Sürmeli konuşmasının devamında ise "Kadırga'da bu sene 41. yılım... 1+0 ahşap bir ev. 6 dönüm burayı aldım,12-13 sene önce... 6 dönüme hiçbir şeye izin yok dediler. O zamanın parası 100 bine bu 6 dönümü almışım, yan tarafı yalvar yakar istedik, 7 dönüme 200 istedi. 13 dönümü 13 sene önce 300'e aldım, bin dolarmış... Akademi kuracağız o zaman, ama gaz veren herkes kenara çekildi. Planladım bundan 12 tane koyacağız hadi el atın, yok! Keçi sürüsü dağıldı böyle kaldı" açıklamasında bulundu.

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Usta oyuncu Ali Sürmeli "Mütevazi diyor herkes ama lüks yaşıyorum. İçeride Hilton banyosu var" dedi.
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