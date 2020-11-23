Ali Yavuz Kol bu sezon ilk kez oynadı

Galatasaray’ın genç futbolcusu Ali Yavuz Kol, Süper Lig’in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Kayserispor karşılaşmasıyla bu sezon ilk defa sarı-kırmızılı formayı giyme heyecanı yaşadı. Maça yedek başlayan 19 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada Emre Akbaba’nın yerine oyuna dahil oldu.

