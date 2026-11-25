Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor karşısında oynanan karşılaşmanın ardından hakem Ali Şansalan hakkında harekete geçme kararı aldı. Okan Buruk'un maçın bitiş düdüğüyle birlikte kırmızı kart görmesiyle gündeme gelen mücadele sonrası sarı-kırmızılı yönetim, hakemle ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna başvurmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN HAREKETE GEÇTİ

Kutlu Akpınar'ın haberine göre Galatasaray, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ı Etik Kuruluna şikayet etmek için gerekli dilekçeyi hazırladı. Sarı-kırmızılıların başvurusunda, Şansalan'ın maçın bitiminden soyunma odasına gidene kadar yaptığı tüm konuşmaların incelenmesini talep edeceği öğrenildi.

VAR KAYITLARI VE KONUŞMALAR İSTENECEK

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasının ardından teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun da ayrıntılı şekilde değerlendirilmesini istiyor. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonundan hakem raporlarının yanı sıra karşılaşmaya ait tüm VAR kayıtlarının ve hakemler arasındaki telsiz konuşmalarının paylaşılması talep edilecek. Sarı-kırmızılı yönetim, söz konusu başvuruyla maçta yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılmasını hedefliyor.