Aliağa Belediyesi, sağlıklı bir bayram için seferber oldu

Denetimler bayramda da devam etti Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte belirlen kurban kesim yerleri dışında hayvan kesimi yapılmasına izin vermedi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Çevre Müdürlüğüne bağlı veterinerlik birimi ile birlikte kurban kesim yerleri ile münferit kesim yapılan yerlerde belgesi olmayan, sağlıksız ve hastalıklı hayvanların satışının önüne geçmek için bayram süresince denetimlerini sürdürdü. Zabıta ekipleri, kentte belirlen kurban kesim yerleri ile münferit kesim yapan vatandaşların pandemi tedbirlerine uyup uymadığını denetledi. Bayram süresince kurbanlık hayvanlara işkence ve eziyet edenler ile ilgili veya her türlü şikayet, istek ve dileklere karşı ALO 153 Hilal Masa hattı Zabıta ekiplerine destek sağladı. Ayrıca bayram tatilini fırsata dönüştürerek Aliağa sahili ve plajlar bölgesine gelen vatandaşlar, pandemi tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Ekipler, vatandaşlardan maske ve fiziki mesafe kurallara dikkat etmelerini istedi.

Aliağa bayramda tertemiz kaldı, can dostlar unutulmadı

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de bayram süresince hayvan satış ve kesim alanlarında biyolojik ve evsel atıkların alınarak bertaraf edilmesini sağlamanın yanında kentin cadde ve sokaklarında çevre temizliğine dikkat ederek temiz bir bayram geçirilmesini sağladı. Ekipler, eski ve yeni mezarlık temizlikleri ile birlikte Aliağa’nın tüm cadde ve sokaklarının dezenfekte işlemini gerçekleştirdi. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de hayvan pazarında ve kurban kesim yerlerinde konteyner bulundurarak oluşan atık ve pisliklerin periyodik olarak temizlenmesini sağladı. Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler de bayramda can dostları unutmadı. Ekipler bayram süresince can dostların bakımı ve kontrolünü sağladı. Arife ve bayram günleri vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri için belediye otobüsleri ücretsiz olarak kabristanlığa sefer düzenledi.