Aliağa Belediyesi, sağlıklı bir bayram için seferber oldu

Aliağa Belediyesi, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerini seferber etti. Temizlikten ulaşıma, çevre korumadan veterinerlik ve zabıta hizmetlerine kadar tüm ekipler bayram süresince görev alanlarında gerekli tüm tedbirleri aldı. Hizmet alanlarında denetimleri ve hizmetleri aksatmadan yürüten Aliağa Belediyesi ekipleri 24 saat vatandaşın yanında oldu.

Denetimler bayramda da devam etti

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte belirlen kurban kesim yerleri dışında hayvan kesimi yapılmasına izin vermedi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Çevre Müdürlüğüne bağlı veterinerlik birimi ile birlikte kurban kesim yerleri ile münferit kesim yapılan yerlerde belgesi olmayan, sağlıksız ve hastalıklı hayvanların satışının önüne geçmek için bayram süresince denetimlerini sürdürdü. Zabıta ekipleri, kentte belirlen kurban kesim yerleri ile münferit kesim yapan vatandaşların pandemi tedbirlerine uyup uymadığını denetledi. Bayram süresince kurbanlık hayvanlara işkence ve eziyet edenler ile ilgili veya her türlü şikayet, istek ve dileklere karşı ALO 153 Hilal Masa hattı Zabıta ekiplerine destek sağladı. Ayrıca bayram tatilini fırsata dönüştürerek Aliağa sahili ve plajlar bölgesine gelen vatandaşlar, pandemi tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Ekipler, vatandaşlardan maske ve fiziki mesafe kurallara dikkat etmelerini istedi.