HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Babalar Günü Fırsatları kapsamında marka parfümler indirime girdi

Babalar Günü Fırsatları kapsamında marka parfümler indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
12.06.2024 15:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babalar Günü yaklaşıyor ve bu özel günü harika bir hediye ile taçlandırmak, unutulmaz kılmak istiyorsanız doğru adrestesiniz! Hermes'ten Versace'ye dünyaca ünlü markaların parfümlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı. Unutmayın; bir parfümle yalnızca mis kokmazsınız, aynı zamanda özel anılara da imza atarsınız. İster babanıza, eşinize, kardeşinize isterseniz de kendinize hediye edebileceğiniz indirimdeki parfümleri görmek için yazımızı okumaya devam edin.

Babalar Günü Fırsatları kapsamında marka parfümler indirime girdi

Parfümler, kişisel bakımına özen gösteren erkeklerin olmazsa olmazı arasında yer alıyor. Bir erkek; hoş kokulu, yüksek kalıcılığa sahip bir parfümle hem daha karizmatik oluyor hem de çekiciliğine çekicilik katıyor. Siz de ister kendinize ister sevdiklerinize harika bir hediye vermek isterseniz Babalar Günü Fırsatları kapsamındaki dünyaca ünlü markaların indirimli parfümlerini keşfedebilirsiniz. İşte sizin için seçtiklerimiz...

1. Çekiciliğinizi artıracak: Versace Eros

Adsız tasarım - 2024-06-12T144459.495

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Daha önce değinilen incelemelerden daha fazla ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Koku tatlı ve lezzetli bir koku ve performans sprey sayısına bağlı olarak 8 saatin üzerinde. Genellikle sadece 3-5 sprey yaparım. Her mevsim için çok yönlü. Boyut mükemmel ve ürün için büyük bir değer. Bu ürünü alın!"

  • "Çok zengin bir kokusu var, uzun süre dayanıyor ve güzel bir şekilde yansıyor."
Ürünü İncele

2. Deniz kenarında esen rüzgarı hissedin: Kenzo L'Eau Pour Homme Parfüm

Adsız tasarım - 2024-06-12T144539.460

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Canlandırıcı bir kokuya sahip ve işteki kadınlar tarafından “iyi koku” olarak da adlandırıldı. Bu benim favorim ve 7-8 yıldır kullanıyorum."

  • "Bir yaz mandalina portakalının kokusu, tatlı değil, limonlu, serinletici bir yaz parfümü. Kendinizi denizde hissetmenizi sağlayan bir koku."
Ürünü İncele

3. Abercrombie Away

Adsız tasarım - 2024-06-12T144908.625

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu parfümle yeni tanıştım, iyi ki de tanıştım. Çok beğendim. Kullanmaya başladığımdan beri herkes soruyor. Söylemekten yoruldum. Şahane diyorum. Başka da bir şey demiyorum."

  • "Kokusunu sevdim, kalıcılığı da fena değil. Yayılımı yüksek."
Ürünü İncele

4. GUESS Seductive

Adsız tasarım - 2024-06-12T144948.525

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bunun kokusunu seviyorum. Çok güçlü değil, çok hafif de değil."

  • "İyi bir izlenim bırakmak için iyi bir fiyata harika bir hediye."
Ürünü İncele

5. Versace Dylan Blue

Adsız tasarım - 2024-06-12T145903.578

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel kokuyor ve uzun süre kalıcı."

  • "Eşsiz bir imza ile çarpıcı parfüm. Kalite ve fiyat için tavsiye ederim. Tek sorun, ürünün teslim edilmesindeki gecikmesiydi. Bu bağlamda Amazon, Luiza Dergisi'nden çok şey öğrenmek zorunda.
Ürünü İncele

6. Abercrombie Authentic Moment

Adsız tasarım - 2024-06-12T150008.490

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uzun yıllardır favori parfümüm. İndirimdeyken stok yapıyorum. Değiştirmeyi asla düşünmem."

  • "Ferah bir kokusu var. Kalıcılığı gayet tatmin edici."
Ürünü İncele

7. Hugo Boss Bottled Night

Adsız tasarım - 2024-06-12T150137.521

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Parfümden çok memnunum, kalıcılığı çok iyi, yaklaşık 7 saat kolayca dayanıyor, kokusu harika. Ürünün orijinalliğini kanıtlamak için iyi paketlenmiş ve çıkartmalarla birlikte geldi."

  • "Bu kullandığım en iyi parfümlerden biri. Genç ama olgun, erkeksi ama agresif değil. Rahatsız edecek o ezici kokusu yok, ancak koku kesinlikle fark edilir."
Ürünü İncele

8. Hugo Boss Bottled No 6

Adsız tasarım - 2024-06-12T150334.484

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yıllardır kullandığım bir parfüm ne ağır nede hafif kokulu tam istediğim gibi."

  • "O kadar güzel kokuyor ki, her an onu hissediyorum."
Ürünü İncele

9. Hermes Terre D Hermes

Adsız tasarım - 2024-06-12T150518.616

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Koku uzun ömürlü ve mağazadan satın alınmış gibi aynı."

  • "Yıllardır sonbahar ve kış aylarında bu parfümü alıyorum. Çok iyi."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

 Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!

Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!

 Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

 ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

 Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

 Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!

Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!

 Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
en iyi erkek parfümleri erkek parfüm erkek parfüm önerileri
İş birliği İçerikleri
Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Teknoloji tutkunu babanız için 10 harika hediye!

Teknoloji tutkunu babanız için 10 harika hediye!

Rahatınız için tasarlandı! 2024 yılının en iyi dikey mouse modelleri

Rahatınız için tasarlandı! 2024 yılının en iyi dikey mouse modelleri

Saçınıza salon kalitesinde fön çekin! Evde uygulayabileceğiniz fön suları

Saçınıza salon kalitesinde fön çekin! Evde uygulayabileceğiniz fön suları

Okurların favorisi! Geçen ayın çok satanları

Okurların favorisi! Geçen ayın çok satanları

Tümünü Gör
Okurların favorisi! Geçen ayın çok satanları

Okurların favorisi! Geçen ayın çok satanları

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

Tatil çantanızda olması gereken 10 kitap

Tatil çantanızda olması gereken 10 kitap

Trend alarmı! Moda kategorisinin en çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Trend alarmı! Moda kategorisinin en çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Tercihiniz hangisinden yana? Dyson ve bütçe dostu modeller burada

Tercihiniz hangisinden yana? Dyson ve bütçe dostu modeller burada

Tümünü Gör
Tercihiniz hangisinden yana? Dyson ve bütçe dostu modeller burada

Tercihiniz hangisinden yana? Dyson ve bütçe dostu modeller burada

Paranızın cebinizde kalsın! İşte en iyi su arıtma cihazları

Paranızın cebinizde kalsın! İşte en iyi su arıtma cihazları

Kısır kedileriniz için en iyi kedi mamaları

Kısır kedileriniz için en iyi kedi mamaları

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Elektronikte en çok bu ürünler satıldı! Geçen ayın favorileri

Elektronikte en çok bu ürünler satıldı! Geçen ayın favorileri

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! ŞOK Çarşamba Fırsatları burada

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Yaz kombinlerinize çok yakışacak Camper ayakkabılarda fırsat zamanı!

Yaz kombinlerinize çok yakışacak Camper ayakkabılarda fırsat zamanı!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yer: Ümraniye! Kız kardeşi sınıfta kalınca öğretmene saldırdı... Bakan Tunç'tan açıklama geldi 'Gözaltına alınmıştır'

Yer: Ümraniye! Kız kardeşi sınıfta kalınca öğretmene saldırdı

Türkiye'nin konuştuğu cinayet! Televizyonu açanlar şaştı kaldı, Müge Anlı inanamadı: "Adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar"

Adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar

Yok böyle düğün: 2 gün 2 gece sürdü, 5 bin kişi katıldı! Takı miktarı dudak uçuklattı

Yok böyle düğün: 5 bin kişi katıldı! Takı miktarı dudak uçuklattı

Sadece 4 ilde görülüyor: Çokgözlü Diana Mavisi! 'Sadece bunun için gelmiştim' Kilometreler kat ettiler

Sadece 4 ilde görülüyor: Çokgözlü Diana Mavisi!

Ankaralılar dikkat! Valilik duyurdu: 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Ankaralılar dikkat! Valilik duyurdu: 30 Eylül'e kadar yasaklandı

SON DAKİKA | TEM'de feci kaza! İki kamyon çarpıştı, trafik kilitlendi

TEM'de feci kaza! Trafik kilitlendi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.