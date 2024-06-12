Babalar Günü Fırsatları kapsamında marka parfümler indirime girdi

"Daha önce değinilen incelemelerden daha fazla ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Koku tatlı ve lezzetli bir koku ve performans sprey sayısına bağlı olarak 8 saatin üzerinde. Genellikle sadece 3-5 sprey yaparım. Her mevsim için çok yönlü. Boyut mükemmel ve ürün için büyük bir değer. Bu ürünü alın!"