Babalar Günü Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalar çok uygun fiyatlarla sizi bekliyor

Babalar Günü'ne sayılı günler kaldı ve babanıza en özel hediyeyi seçme zamanı geldi çattı! Derken Babalar Günü Fırsatları da başladı. 16 Haziran'a kadar sürecek fırsatlar kapsamında modadan elektroniğe ve kişisel bakıma onlarca markadaki binlerce üründe uygun fiyatlar sizleri bekliyor. Babanız için en güzel sürprizi yapmak, ona sevginizi en özel şekilde göstermek için daha fazla beklemeyin. İster babanıza ister sevdiklerinize isterseniz de kendinize alabileceğiniz indirimli ürünleri hemen şimdi keşfedin. İşte sizin için seçtiğimiz markalar...

1. Kaliteyi seven babalara Columbia yakışır!

Columbia ürünlerinden övgüleler bahsetmeyen insan yoktur herhalde! Ayakkabıları olsun fonksiyonel kıyafetleri olsun; spor ve outdoor giyim tutkunların favori markası Columbia, yıllardır kalitesiyle ve dayanıklılığıyla pek çok ürüne taş çıkartıyor! Bu Babalar Günü'nde babanıza özel ve kaliteli bir hediye almak istiyorsanız Columbia indirimleri kapsamındaki ürünlere bir göz atabilir, babanızı sevindirebilirsiniz.

2. "Bir kez alayım, bir ömür kullanayım!" diyen babalar Stanley termos kullanır

Yaz aylarında, soğuk su başta olmak üzere serinletici içecekler tüketerek vücudumuzun su kaybını önleyip sıcaklık dengesini korumak son derece önemli. Bu nedenle yazın piknik, kamp gibi etkinliklerde ya da seyahatlerde içeceklerimizin soğuk kalmasını sağlayacak kaliteli bir termos olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Siz de yazın kavurucu sıcaklarında buz gibi içeceklerinizle daima serin kalmak istiyorsanız kaliteli bir termosla işe başlayabilirsiniz. Termos arayanların karşılaştığı ilk marka olan Stanley, bir termostan çok daha fazlasını sunuyor. Üstelik ömür boyu garantili! BPA içermeyen, paslanmaz çelik materyaliyle öne çıkan, içeceklerinizi uzun süreler aynı ısısında muhafaze eden, şık tasarımlı Stanley termoslar kısa süreliğine indirimde, kaçırmamak için acele edin.

3. Babanıza, yüksek kaliteyi spor giyimle buluşturan Under Armour ürünleri almaya ne dersiniz?

Babalar Günü'ne özel hediye arıyorsanız ve babanız spor giyimden hoşlanıyorsa Under Armour ürünleri tam da ona göre diyebiliriz! Hafif ve ergonomik tasarıma sahi ayakkabıları başta olmak üzere fonksiyonel giyim ürünleriyle de öne çıkan Under Armour, her beğeniye ve ihtiyaca hitap ettiği gibi kullanan herkesi de memnun etmeyi başarıyor. Hazır indirim varken bakmaya değer!

4. Çabasız şıklık sunan parçalar arayan babalara hediye Levi's indiriminden alınır

Yılların eskitemediği marka Levi's, jean modelleriyle adından sıkça söz ettirse de spor şıklık sunan tişörtleriyle de gençler başta olmak üzere dünya çapında pek çok kişinin favorisi. Yaz aylarındaki kombinlerinizde giy ve çık rahatlığı yaşatan parçalar seçmeye dikkat ediyorsanız bir Levi's tişört ve jean size yeter! Kısa süreliğine jean tişörtler 400 TL altına düştü, jean modelleri de 1000 TL'nin altına satılıyor. Bu fırsat bir daha kolay kolay gelmez, bakmadan geçmeyin deriz.

5. Kişisel bakımına önem veren babalara Braun tıraş makinesi yakışır

Babanıza alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri tıraş makinesi! Kaliteli bir tıraş makinesi ile babanıza evde hijyenik ve güvenli bir tıraş deneyimi yaşasın isterseniz Braun'un Babalar Günü Fırsatları kapsamındaki indirimli ürünlerine mutlaka bir göz atmalısınız! Kişisel bakımına önem veren babaların bayılacağı bu hediye ile onları sevindirmenin tam zamanı!

6. Özgün tasarımlardan hoşlanan karizmatik babalar Camper giyer

Moda anlayışınız özgün tasarımlı parçalarla ilgi çekici kombinler yaratmaksa, tam da olmanız gereken yerdesiniz! Camper; özgün tasarımlarıyla sezon modasını harmanlayan, hem klasik hem spor kombinlere uyum sağlayacak ayakkabılarıyla öne çıkan bir marka. Dünya çapında pek çok kişinin kıyafetlerinin en havalı eşlikçisi olan Camper ayakkabılar, kısa süreliğine %50'ye varan indirimlerle satışta. Stilinize hava katmak ve ayaklarınızı rahatlıkla buluşturmak için acele edin.

7. Babalar Günü için parfüm arayışındaysanız dünyaca ünlü markalarda indirim var

Versace, Burberry, Guess ve daha pek çok ünlü markanın hoş kokulu parfümleri indirime girdi. Kişisel bakım rutininizde parfümlerin ayrı bir yeri varsa, "Parfümsüz asla dışarı çıkamam!" diyenlerdenseniz bu indirimlere bakmadan geçmemelisiniz. İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edebileceğiniz, kalıcılığına ve kokusuna hayran kalacağınız onlarca parfüm içinden bütçe dostu bir seçimin şimdi tam zamanı...

8. Spor giyimde tercihi kalite olan babalara Puma alınır

Puma, yıllardır sokak modasının yıldız markalarından biri! Yediden yetmişe binlerce kişinin spor giyimde favorisi olan markanın ayakkabı modelleri başta olmak üzere eşofmanları, tişörtleri, çantaları ve daha pek çok kategorideki ürünleri hem zamansız tasarımları hem de kaliteli materyalleriyle övgüler topluyor. Siz de Puma kalitesiyle tanışmak, konforlu bir giyim deneyimi yaşamak isterseniz indirimdeki ürünleri keşfederek işe başlayabilirsiniz.

9. Babalar Günü için Crocs harika bir hediye alternatifi, bizden söylemesi!

Rahat bir çift sandalet veya terlikle koskoca yaz keyifle geçer! Hele de ayağınızdaki Crocs ise... Bir kez giyenin adeta ayağından çıkarmak istemediği, her adımda konforu yaşayacağınız, renk renk modelleriyle her beğeniye hitap eden Crocslar 1000 TL altı fiyatlarla satışta! Fırsat ne zaman biter bilinmez ama elinizi çabuk tutmakta fayda var. Stoklar tükenmeden, indirim sona ermeden alın!

10. Tıraş makinesi arıyorsanız Babalar Günü'ne özel Philips modelleri de indirimde

Yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen, kullanıcıların konforunu ve cilt sağlığını önceleyen Philips tıraş makineleri; geniş ürün yelpazesiyle her bütçeye ve ihtiyaca uygun alternatifler sunuyor. Markanın sunduğu teknolojik özellikler arasında hassas tıraş için çoklu tıraş başlıkları, hızlı şarj özelliği, su geçirmezlik ve cilt tipine uygun tıraş ayarları bulunuyor. Kullanıcı dostu tasarımları ve yenilikçi teknolojileriyle ön plana çıkan ve tıraş deneyimini daha konforlu ve etkili hale getiren Philips'e bir şans vermeye ne dersiniz?

11. Skechers ayakkabılardaki fırsatları yakalayın

Ayakkabı seçiminde önceliğiniz görünüm değil de rahatlıksa Skechers markasının konforlu ve dayanıklı modelleriyle tanışmanızın vakti geldi demektir. Skechers'ın en çok satan ayakkabılarındaki kaçırılmayacak indirimleri keşfedip rahatlığa adım atmak için doğru zaman! Bugüne özel indirimleri yakalayın ve konforun tadını çıkarın.

12. "Babama fiyat performans ürünü telefon alayım!" diyenler bu indirimlere bakmadan geçmez

Teknoloji devi Samsung, akıllı telefonları başta olmak üzere bilgisayarları, kulaklıklar, akıllı saatleri ve daha pek çok ihtiyaca uygun yaşam kalitesini yükselten ürünleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Dünya çapında milyonları aşan kullanıcı sayısıyla öne çıkan markanın pek çok üründeki indirimleri sizleri bekliyor.

13. Tamir işlerinden hoşlanan babalara yapı market ürünleri hediye edilir

Matkap, tonavida seti, merdiven... Yapı market ürünlerine ihtiyaç olmaz, olmaz ama bir oldu mu da, "Neden evde yok ki, şimdi nereden bulacağım?" diye hayıflanırız. Buna gerek kalmadan hazır indirim de varken her evin ihtiyacı olacak yapı market ürünlerine Babalar Günü'ne özel indirimlerle sahip olmaya ne dersiniz?

Bu içerik 12 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

