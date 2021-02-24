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Aliağa Belediyesinin zeytin fidanı dağıtımları sürüyor

24.02.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Aliağa Belediyesi tarafından, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 150 çiftçiye 3 günde 4 bine yakın zeytin fidanı teslim edildi.Aliağa Belediyesinin “Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi” kapsamında kırsal mahallelerde başlattığı zeytin fidanı dağıtımları tüm hızıyla sürüyor.

Aliağa Belediyesi tarafından, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 150 çiftçiye 3 günde 4 bine yakın zeytin fidanı teslim edildi.
Aliağa Belediyesinin “Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi” kapsamında kırsal mahallelerde başlattığı zeytin fidanı dağıtımları tüm hızıyla sürüyor. Çıtak ve Çaltılıdere Mahallelerinde “Üretimde Bereket, Üreticimize Destek” adıyla başlayan zeytin fidanı dağıtımları Güzelhisar, Samurlu, Uzunhasanlar, Kalabak ve Hacıömerli Mahallelerinde devam etti. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından organize edilen dağıtım programında 3 günde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 150 çiftçiye 4 bine yakın zeytin fidanı teslim edildi. “Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi”nin ilk desteklemeleri olan zeytin fidanı dağıtım programına ÇKS dışında olup da zeytin üreticiliği yapmak isteyen köylerdeki tüm vatandaşlar dahil edildi. Kırsal mahallelerde hafta boyunca sürecek olan zeytin fidanı dağıtımlarına üreticiler yoğun ilgi gösterirken, desteklemelerden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür etti.

“Zeytinciliğin mahallemiz için büyük önemi var”
“Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi” zeytin destekleme programı hakkında konuşan Güzelhisar Mahalle Muhtarı Şehavet Kandemir, “Zeytin demek hayat demektir. Zeytinciliğin mahallemiz için büyük önemi var. Zeytin desteklemeleri gelecek için de önemli bir çalışma oluyor. Zeytin desteklemelerin yanı sıra mahallemizde inşası devam eden Güzelhisar Sosyal Tesisleri projesi ve yapılan tüm çalışmalar için Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Çiftçilerimizin desteklenmesi bizleri mutlu etti”
Aliağa Belediyesinin her zaman üreticinin yanında olduğunu belirten Kalabak Mahalle Muhtarı Mehmet Kartal, “Aliağa Belediyesi üreticinin yanında olduğunu her zaman hissettiriyor. Mahallemizde yapılan alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra çiftçilerimizin desteklenmesi bizleri mutlu etti. Zeytin fidanı dağıtımlarının ardından meyve fidanı desteği de bekliyoruz. Yapılan hizmetlerden ötürü Aliağa Belediyesine mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Samurlu Mahalle Muhtarı Fikri Narşap, Uzunhasanlar Mahalle Muhtarı Hasan Özçelik ve Hacıömerli Mahalle Muhtarı Suat Ural da mahallelerine yapılan zeytin fidanı desteğinden dolayı Aliağa Belediyesine teşekkür etti.

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