Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Demitrius Conger'i transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Demitrius Conger'le anlaştı.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, Conger'le sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon Alman ekibi Ratiopharm Ulm takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Dominik Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya, İsrail, Avustralya, İspanya ve Fransa liglerinde de mücadele etti.
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