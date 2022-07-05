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Aliağa Petkimspor, ABD'li Peyton Aldridge'in sözleşmesini uzattı

05.07.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aliağa Petkimspor, ABD'li Peyton Aldridge'in sözleşmesini uzattı

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Peyton Aldridge'in gelecek sezon da takımda mücadele edeceğini bildirdi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "ABD'li oyuncumuz Peyton 'The Gladiator' Aldridge ile önümüzdeki sezonda da birlikte Aliağa'da olmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de daha önce Bahçeşehir Koleji forması da giyen 26 yaşındaki forvet, 2021-2022 sezonu başında Aliağa Petkimspor'a transfer olmuştu.

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