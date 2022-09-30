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Aliağa Petkimspor, bu sezon düşme korkusu yaşamak istemiyor

30.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aliağa Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas: "Orta sıralarda play-off'u hedefleyen ve daha önemlisi gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamayı hak eden bir Petkimspor izleyecek seyircilerimiz"

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü sezonunu geçirecek Aliağa Petkimspor'un genel menajeri Levent Türknas, bu sezon düşme korkusu yaşamak istemediklerini, play-off ve Avrupa kupalarına katılma hedefi için sahada olacaklarını söyledi.

Türknas, AA muhabirine, Basketbol Süper Ligi'nde ilk 2 sezonu düşme potasından son anlarda kurtularak geçirdiklerini ve bunun kendilerini üzdüğünü söyledi. Bu sezon daha tedbirli davrandıklarını kaydeden Türknas, şöyle konuştu:

"Hocamızın da direktifiyle daha iyi bir kadro kurduk. Aynı zamanda bence daha iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Daha planlı, programlıyız. Bu hazırlık maçlarımıza da yansıdı. İyi bir hazırlık döneminden sonra şimdi artık esas maçlar başlayacak. Bizim için en önemli durum bu. Denizli deplasmanıyla başlayacağız. Benim de öngörüm daha iyi bir sezon geçireceğimiz. Bu sene o korkudan uzaklaşacağız. Orta sıralarda play-off'u hedefleyen ve daha önemlisi gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamayı hak eden bir Petkimspor izleyecek seyircilerimiz. Play-off hedefiyle ligi ilk 8, ilk 10 içinde bitireceğimizi düşünüyorum."

Bu sezon Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko dışında ilk 10'da yer alacak ekiplerin birbirine denk olacağını düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim de bu gruba dahil olacağımızı düşünüyorum. Sıralama çok çetin geçecektir. Yani o sıralamayı kestirmek mümkün değil. Bu sezon daha çetin, daha mücadeleci, daha çok deplasman galibiyetleri olan bir lig olacağını düşünüyorum."

Sezona yarın saat 13.00'te Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Yukatel Merkezefendi Belediyesi maçıyla başlayacak Aliağa Petkimspor, daha sonra Anadolu Efes ve Galatasaray Nef'i konuk edecek.

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Basketbol Play-Off aliağa petkimspor hedef

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